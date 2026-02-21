Cuáles son las Becas Progresar de ANSES que están vigentes

El programa busca sostener la posibilidad de formarse y educarse en todo el país. La ayuda se acredita de manera directa luego de la aprobación de la solicitud.

El beneficio establece condiciones de acceso, montos definidos y un proceso de inscripción digital.

Las Becas Progresar continúan vigentes en 2026 como una herramienta de acompañamiento económico para estudiantes que buscan terminar sus estudios o capacitarse laboralmente. El programa mantiene sus distintas líneas de alcance y el esquema de pagos mensual.

La iniciativa es administrada por ANSES en conjunto con el Ministerio de Capital Humano y busca fortalecer la inclusión educativa en todo el país. A través de este apoyo, se intenta facilitar la permanencia en el sistema educativo y promover la formación profesional de jóvenes en diferentes etapas académicas.

Con requisitos específicos según la línea elegida, el beneficio establece condiciones de acceso, montos definidos y un proceso de inscripción digital que debe completarse con información personal, educativa y socioeconómica.

El programa está destinado a jóvenes que cumplan con criterios de edad, estudios en curso y situación económica del grupo familiar. Las líneas se organizan de acuerdo con el trayecto educativo o de formación:

Para solicitar la beca es necesario estar inscripto en una institución reconocida, acreditar condición de alumno regular y cumplir con los topes de ingresos establecidos por el programa.

Becas Progresar 2026 de ANSES vigentes y sus montos

El esquema de pagos se mantiene con un monto mensual de referencia cercano a los $35.000. La modalidad contempla una liquidación parcial durante el año y un porcentaje retenido sujeto a la validación académica.

Pago mensual: se abona el 80% del total (alrededor de $28.000) en forma directa.

Retención: el 20% restante (aproximadamente $7.000) se entrega una vez presentada la certificación de regularidad o cumplidos los requisitos educativos.

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES en 2026

La inscripción es gratuita y se realiza de manera digital, sin necesidad de gestores. El proceso se canaliza a través de plataformas oficiales y requiere completar una serie de pasos:

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

Ingresar a la plataforma Progresar o a la aplicación Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Adjuntar o validar la documentación solicitada, como certificado de alumno regular e información del grupo familiar.

Confirmar la inscripción y hacer seguimiento del trámite desde el sistema.

Una vez aprobada la solicitud, se informa el inicio de los pagos según el calendario correspondiente. Mantener actualizados los datos personales es muy importante para evitar demoras o rechazos.