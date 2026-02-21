Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre" Tras el estreno de su nuevo programa en América, el conductor cruzó a su colega por la denuncia de abuso contra Lizy Tagliani. "Tiene una patología rara cuando se enciende la luz de la cámara", disparó. + Seguir en







El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy. Redes sociales

El desembarco de Beto Casella en América, con su nuevo ciclo BTV (Buena Televisión), no pasó inadvertido. En una entrevista, el conductor le pasó factura a Viviana Canosa y la acusó de tener una manera "patológica" y peligrosa de buscar puntos de audiencia. "Por el rating no perdona ni a la madre", apuntó.

El mediático recordó que fue víctima de su colega por pedir pruebas de su acusación contra Lizy Tagliani y las sospechas de abuso de menores. "Yo he sido víctima en la acusación contra Lizy. Algunos que osamos decir: 'Vamos a esperar las pruebas', ella saltó a decir: 'Vos, Casella, que estabas con...'. Nosotros no dijimos 'Canosa mentirosa', solo dijimos que era feo y que había que esperar", explicó.

Para el locutor, la actitud de la periodista tiene solo un fin puramente comercial. "Ella tiene una patología rara, pero cuando está la luz prendida y le llegan a decir que está en 1.1 de rating, no perdona ni a la madre. Yo me daba cuenta de que todo era ganado por el número que tenía que hacer en El Trece", afirmó.

El mediático habló con Luis Ventura en Secretos Verdaderos y subrayó que la forma de manejarse de Canosa le trajo serios problemas legales. "Por eso tiene 14 cartas documento", señaló, dando a entender que el espíritu combativo de la conductora no resulta gratuito.