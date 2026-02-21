Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

El desembarco de Beto Casella en América, con su nuevo ciclo BTV (Buena Televisión), no pasó inadvertido. En una entrevista, el conductor le pasó factura a Viviana Canosa y la acusó de tener una manera "patológica" y peligrosa de buscar puntos de audiencia. "Por el rating no perdona ni a la madre", apuntó.
El mediático recordó que fue víctima de su colega por pedir pruebas de su acusación contra Lizy Tagliani y las sospechas de abuso de menores. "Yo he sido víctima en la acusación contra Lizy. Algunos que osamos decir: 'Vamos a esperar las pruebas', ella saltó a decir: 'Vos, Casella, que estabas con...'. Nosotros no dijimos 'Canosa mentirosa', solo dijimos que era feo y que había que esperar", explicó.
Para el locutor, la actitud de la periodista tiene solo un fin puramente comercial. "Ella tiene una patología rara, pero cuando está la luz prendida y le llegan a decir que está en 1.1 de rating, no perdona ni a la madre. Yo me daba cuenta de que todo era ganado por el número que tenía que hacer en El Trece", afirmó.
El mediático habló con Luis Ventura en Secretos Verdaderos y subrayó que la forma de manejarse de Canosa le trajo serios problemas legales. "Por eso tiene 14 cartas documento", señaló, dando a entender que el espíritu combativo de la conductora no resulta gratuito.
El nuevo desafío de Beto Casella con BTV
Beto Casella está enfocado en su nuevo ciclo de actualidad y espectáculos, BTV, en América, después de dejar Bendita tras 20 años al aire al frente del programa de El Nueve. Ahora, conduce un ciclo que se nutre de la televisión y suma los contenidos de redes sociales y virales. En su debut del miércoles 18 de febrero, logró 2.6 puntos de rating en promedio, con picos de 3.8. El jueves, en su segundo programa, alcanzó un promedio de 2.5, ganándole a sus competidores de El Nueve y El Trece.