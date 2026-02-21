El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

La actriz asistió al show sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón y, tal parece, aprovechó para enviarle un mensaje subliminal a su expareja, que se encuentra internado en un centro de rehabilitación.

En medio del escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, después de que se viralizara una infidelidad por parte de él que terminó con su separación, la actriz hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que le transmitió un contundente mensaje a su expareja, que se encuentra internado en un centro de rehabilitación.

El posteo apareció este viernes por la noche, cuando Siciliani asistió al show sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón. En un momento del espectáculo, la artista compartió escenario con el músico Jorge Drexler y juntos interpretaron un tema del compositor uruguayo con una fuerte carga emotiva, del que la protagonista de Envidiosa eligió compartir un fragmento.

La historia que compartió Siciliani en Instagram correspondió a la canción Sea, con el momento exacto en el que las estrofas dicen: "Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea".

Aunque Siciliani tan solo subió ese momento de la canción, el tema tiene otros pasajes en los que dice: "Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad".

Sus seguidores interpretaron la publicación como una clara señal en relación al delicado momento que está atravesando con Castro, luego de su separación y la internación del actor.

Revelan detalles sobre la internación de Luciano Castro: "Puede ser que tenga adicciones"

Tras confirmar la noticia de que Luciano Castro decidió internarse en una clínica de rehabilitación, la conductora Moria Casán reveló en su programa detalles sobre el estado de salud del actor y aseguró que "puede ser que tenga adicciones".

Moria reveló que "él decidió internarse por motu proprio para salir de sus fantasmas", en esa línea explicó cómo continúa su estado de salud "puede ser que tenga adicciones, puede ser un combo, y no está mal".

Pablo Echarri - Luciano Castro

El actor ingresó a la clínica de rehabilitación donde, en palabras de La One, "está sanando". Desde un primer momento, antes de que la noticia se conozca de manera pública, Moria aseguró que "desde el primer momento me dijo: estoy sanando, no digas nada, estoy internado. Lo respeté, hasta que se supo".

Además, Moria remarcó que "se ve que él estaba dando alertas y señales de su necesidad de sacar sus fantasmas, una persona que tiene quilombos en su mente, necesita ayuda, necesita hacer un detox".

"Se ve expuesto, se ve humillado, siente que el amor de su vida se le fue; se mete en un lugar a sanarse. Apenas pueda me va a mandar un audio", adelantó.