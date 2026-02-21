Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef La conductora y su pareja sorprendieron a todos los invitados durante el evento por el fin de las grabaciones del reality de cocina. Tras semanas de intensos rumores sobre una ruptura definitiva, los protagonistas se mostraron juntos y muy unidos. + Seguir en







Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez. Movilpress

Wanda Nara y Martín Migueles despejaron las versiones de una separación irreversible con una aparición pública en el barrio de Palermo. La pareja desarticuló la hipótesis del fin del romance al mostrarse en una actitud cómplice durante toda la noche: caminaron de la mano y, frente a fotógrafos y compañeros de trabajo, demostraron que la crisis quedó atrás.

Las fotos publicadas por Ciudad Magazine ratificaron la reconciliación y capturaron cada gesto de la pareja en el evento por el fin de ciclo de MasterChef Celebrity. La conductora acaparó todas las miradas con un outfit radiante mientras compartía risas y charlas con Migueles.

Wanda y Martín Migueles Wanda Nara y Martín Migueles juntos en la celebración de cierre de Masterchef Celerity. Ciudad Magazine Figuras de la talla de Damián Betular, Donato de Santis, Emilia Attias y Miguel Ángel Rodríguez asistieron al festejo en el pub porteño. También dijeron presente Andy Chango, Evangelina Anderson, Ian Lucas y la China Ansa para celebrar el éxito del reality. La presencia de Nora Colosimo y Kennys Palacios completó el equipo que acompañó a la empresaria en la velada.

La lista de invitados incluyó además a Marixa Balli, Sofía Martínez, Sofía "La Reini" Gonet y la reconocida periodista Susana Roccasalvo. Cada momento de la fiesta quedó registrado por las cámaras y confirmó el excelente clima entre los participantes y el equipo de producción. Sin embargo, el renovado romance entre Wanda y Migueles resultó el gran tema de conversación de la noche.

Wanda y Migueles Wanda Nara y Martín Migueles de la mano en el evento de cierre de MasterChef Celebrity. X: @romi_robello Las razones de la supuesta ruptura Hace poco más de un mes, la relación enfrentó fuertes turbulencias debido a una serie de escándalos mediáticos y sospechas de infidelidad que rodearon a la pareja recientemente. El periodista Juan Etchegoyen detalló en Radio Mitre que Wanda Nara se sintió cansada de ciertas actitudes.

"La conductora lo dejó a Migueles porque le cansó el combo con el que venía él. Los rumores de infidelidad, su cholulismo desmesurado porque le encantan las famosas, sumado a lo judicial", aseguró el comunicador. Etchegoyen también reveló que Wanda Nara percibía un interés poco genuino por parte de su compañero en el último tiempo. Según sus palabras, "sentía que Migueles estaba con ella por quién es y no por algo sentimental". Sin embargo, la reconciliación actual demuestra que lograron superar los conflictos.