Así sigue el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026 tras el paro de la CGT

Las acreditaciones siguen su curso habitual pese a la medida gremial. Los depósitos ya están disponibles en cuentas bancarias y medios electrónicos.

Durante el paro

Durante el paro, las sucursales permanecieron cerradas, pero los servicios electrónicos y los cajeros automáticos siguieron operativos.

  • El cronograma de pagos de ANSES continúa vigente pese a la medida gremial y las acreditaciones se realizan con normalidad.

  • Los haberes se depositan automáticamente en las cuentas, aun cuando no haya atención presencial en bancos.

  • Jubilados y beneficiarios pueden utilizar cajeros automáticos y canales digitales para acceder al dinero.

  • Desde el 20 de febrero en adelante, distintos grupos cobran según la terminación del DNI y la prestación.

El calendario de pagos de febrero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa desarrollándose con normalidad, incluso después del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. Aunque la actividad bancaria presencial se vio afectada durante la jornada de protesta, los depósitos de las prestaciones no se suspendieron.

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.
La acreditación de haberes se realiza de manera automática en las cuentas declaradas por los beneficiarios, lo que permite que jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones estén disponibles en la fecha prevista. Durante el paro, las sucursales permanecieron cerradas, pero los servicios electrónicos y los cajeros automáticos siguieron operativos.

Con el calendario ya en marcha, los pagos continúan en la segunda parte del mes para los distintos grupos alcanzados por el sistema previsional y de asignaciones familiares.

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Según los valores fijados para este mes, la jubilación mínima es de $359.254,34, a la que se suma un bono de $70.000, lo que conforma un total de $429.254,34. Este adicional se liquida en la misma fecha del calendario habitual.

En el caso del haber máximo, el monto asciende a $2.417.441,64, sin bono extra. Entre ambos niveles se otorgan refuerzos proporcionales que disminuyen a medida que el ingreso se acerca al tope.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo
  • Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo
