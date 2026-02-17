17 de febrero de 2026 Inicio
La buena noticia de ANSES para jubilados en marzo 2026: no es el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles acerca de una prestación que no todos conocen.

Por
Bien combinados

Bien combinados, los beneficios de ANSES pueden marcar una diferencia real en el bolsillo.

  • En marzo se repite el programa "Beneficios Capital Humano - ANSES", que consiste un esquema de descuentos clave pensado para reforzar el bolsillo de las familias.

  • El sistema identifica automáticamente al titular de la jubilación o pensión y aplica rebajas del 10% al 20% en consumos esenciales como supermercados, artículos de limpieza y perfumería.

  • El beneficio se aplica automáticamente y puede verse reflejado de dos maneras: como un descuento inmediato en el ticket o como un reintegro posterior.

  • En muchos casos, los descuentos no tienen tope, lo que permite hacer compras más grandes y lograr un alivio real en el gasto final del hogar.

En un escenario donde cada gasto cuenta, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto al Ministerio de Capital Humano, sostiene un esquema de descuentos clave pensado para reforzar el bolsillo de las familias. El beneficio se activa sin trámites ni registros previos: al pagar con la tarjeta de débito asociada a la prestación del organismo previsional.

El beneficio de ANSES para jubilados y pensionados.
Jubilados de ANSES: así se puede ahorrar hasta $40.000 en descuentos en febrero 2026

Este nuevo sistema se denomina "Beneficios Capital Humano - ANSES".

Cómo funciona Beneficios Capital Humano - ANSES

El programa de Beneficios Capital Humano - ANSES fue pensado para que el ahorro sea fácil. Al pagar en supermercados grandes o comercios de cercanía adheridos, el beneficio se aplica automáticamente y puede verse reflejado de dos maneras: como un descuento inmediato en el ticket o como un reintegro posterior que se acredita en la cuenta bancaria.

En muchos casos, los descuentos no tienen tope, lo que permite hacer compras más grandes y lograr un alivio real en el gasto final del hogar.

Anses - Jubilación

Beneficios Capital Humano - ANSES: la guía de descuentos

La guía de ahorros de ANSES para marzo 2026 suma un plus clave para quienes buscan maximizar descuentos en consumos esenciales. Además del beneficio base del organismo, los bancos que acreditan los haberes activaron promociones especiales acumulables, ideales para planificar las compras del mes con estrategia y sin gastar de más.

  • Banco Nación (BNA+): ofrece un 5% adicional con un tope mensual de $20.000 en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima.
  • Banco Provincia (Cuenta DNI): jugador clave en territorio bonaerense, con 5% extra y topes de $5.000 por semana en comercios como Día y Nini.
  • Banco Supervielle: los martes son el día estrella, con hasta 20% de descuento en Cencosud y un llamativo 50% en farmacias.
  • Banco Galicia: se destaca con hasta 25% de ahorro y la opción de 3 cuotas sin interés, poco común en consumo masivo.

Bien combinados, los beneficios de ANSES pueden marcar una diferencia real en el bolsillo.

Anses - Jubilación
