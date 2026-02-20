Libreta de la AUH de ANSES: 3 cosas fundamentales que hay que saber en 2026

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.
ANSES prorrogó el plazo para entregar el formulario obligatorio que valida controles de salud y escolaridad.
La presentación permite mantener el beneficio y cobrar el porcentaje retenido del año anterior.
El trámite se realiza de manera digital, generando el documento desde la plataforma oficial y completándolo con instituciones educativas y sanitarias.
Hay fecha límite definida para cargar la documentación y finalizar el proceso correctamente.
La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a ser un requisito central en 2026 para quienes perciben esta prestación, ya que su presentación garantiza la continuidad del cobro y habilita el pago del complemento acumulado.
Este documento funciona como una certificación anual que acredita que los niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. La gestión debe realizarse siguiendo los pasos establecidos por ANSES, que habilitó una prórroga para facilitar la entrega.
Con la extensión del plazo vigente, es importante conocer cómo funciona el trámite, de qué manera se carga la documentación y cuál es la fecha tope para no perder el acceso a los montos que se retienen.
Qué es la Libreta de la AUH de ANSES
La Libreta AUH es el formulario que certifica que los menores alcanzados por la asignación cumplen con los requisitos de salud, vacunación y educación exigidos por el sistema de seguridad social. Su validación es obligatoria para sostener el beneficio.
Además de permitir la continuidad del cobro mensual, este documento habilita el pago del 20% acumulado durante el año anterior, un porcentaje que se retiene hasta que se acredita el cumplimiento de estas condiciones.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El trámite se realiza de forma digital a través de la plataforma mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección Hijos > Libreta AUH se debe verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados.
Si algún apartado está incompleto, se debe generar el formulario desde el sistema, descargarlo o enviarlo por correoelectrónico y luego imprimirlo en una sola hoja. Ese documento debe ser firmado por la escuela y el centro de salud correspondientes.
Una vez completo, hay que tomar una foto del formulario siguiendo las indicaciones técnicas: imagen clara, sobre una superficie plana, con las cuatro esquinas visibles, en formato JPG y con un tamaño menor a 3 MB. Posteriormente se vuelve a ingresar a la plataforma para cargar el archivo y finalizar la presentación. El proceso concluye cuando se recibe el correo electrónico de confirmación.
Libreta de la AUH de ANSES: hasta cuándo se puede presentar
El organismo previsional extendió el plazo de entrega y estableció como fecha límite el 31 de marzo. Hasta ese día se podrá completar la carga digital del formulario para acceder al complemento correspondiente al período anterior.
Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación y poder cobrar el monto retenido.