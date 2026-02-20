Libreta de la AUH de ANSES: 3 cosas fundamentales que hay que saber en 2026

La acreditación anual permite seguir cobrando la asignación sin interrupciones. También habilita el pago del porcentaje acumulado del período previo.

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a ser un requisito central en 2026 para quienes perciben esta prestación, ya que su presentación garantiza la continuidad del cobro y habilita el pago del complemento acumulado.

Este documento funciona como una certificación anual que acredita que los niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. La gestión debe realizarse siguiendo los pasos establecidos por ANSES, que habilitó una prórroga para facilitar la entrega.

Con la extensión del plazo vigente, es importante conocer cómo funciona el trámite , de qué manera se carga la documentación y cuál es la fecha tope para no perder el acceso a los montos que se retienen.

La Libreta AUH es el formulario que certifica que los menores alcanzados por la asignación cumplen con los requisitos de salud, vacunación y educación exigidos por el sistema de seguridad social. Su validación es obligatoria para sostener el beneficio.

Además de permitir la continuidad del cobro mensual, este documento habilita el pago del 20% acumulado durante el año anterior, un porcentaje que se retiene hasta que se acredita el cumplimiento de estas condiciones.

La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite se realiza de forma digital a través de la plataforma mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección Hijos > Libreta AUH se debe verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados.

Si algún apartado está incompleto, se debe generar el formulario desde el sistema, descargarlo o enviarlo por correo electrónico y luego imprimirlo en una sola hoja. Ese documento debe ser firmado por la escuela y el centro de salud correspondientes.

Una vez completo, hay que tomar una foto del formulario siguiendo las indicaciones técnicas: imagen clara, sobre una superficie plana, con las cuatro esquinas visibles, en formato JPG y con un tamaño menor a 3 MB. Posteriormente se vuelve a ingresar a la plataforma para cargar el archivo y finalizar la presentación. El proceso concluye cuando se recibe el correo electrónico de confirmación.

Libreta de la AUH de ANSES: hasta cuándo se puede presentar

El organismo previsional extendió el plazo de entrega y estableció como fecha límite el 31 de marzo. Hasta ese día se podrá completar la carga digital del formulario para acceder al complemento correspondiente al período anterior.

