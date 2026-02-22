22 de febrero de 2026 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber para marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores del sistema de asignaciones y actualizó los ingresos máximos permitidos para acceder al beneficio el próximo mes.

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.

  • El SUAF de la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá un aumento del 2,88% en marzo.

  • La Asignación por Hijo del primer rango será de $66.414.

  • El tope individual de ingresos sube a $2.722.595.

  • El límite familiar máximo quedará en $5.445.190.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y, junto con esa suba, actualizará un dato clave: los topes de ingresos para poder cobrar el beneficio. Si el salario supera los nuevos límites, se pierde el derecho a percibir el SUAF.

Los montos varían según el rango de ingresos declarado.

Los montos varían según el rango de ingresos declarado.

SUAF de ANSES: montos de marzo 2026

Con el incremento confirmado, la Asignación por Hijo para el primer rango de ingresos será de $66.414, mismo valor que la asignación prenatal. En el caso de hijo con discapacidad, el monto ascenderá a $216.240. También se actualizarán los pagos únicos: la asignación por nacimiento será de $77.414, por adopción de $462.845 y por matrimonio de $115.913. La asignación por cónyuge quedará en $16.113.

Cuáles son los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en marzo 2026

El punto central para marzo será el nuevo límite salarial. El tope individual de ingresos se fijó en $2.722.595, mientras que el tope del grupo familiar alcanzará los $5.445.190. Esto significa que si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo pierde automáticamente el beneficio, incluso si el ingreso total familiar está por debajo del máximo permitido.

ANSES AUH 1.png
El tope salarial define quién puede seguir cobrando el SUAF.

El tope salarial define quién puede seguir cobrando el SUAF.

Anses recuerda que la actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, basada en el Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El ajuste forma parte del esquema de incrementos mensuales atados a la inflación.

