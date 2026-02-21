ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores previsionales para el próximo mes, con aumento por movilidad y continuidad del refuerzo mensual para determinados beneficiarios. Por + Seguir en







El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente. Freepik

La PUAM de la Administración Nacional de la Seguridad Social sube un 2,88% en marzo por la actualización ligada a la inflación.

El haber será de $295.680 y con bono llegará a $365.680 .

El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente.

El incremento impacta también en jubilaciones y Pensiones No Contributivas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 un total de $365.680 a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), incluyendo el bono de $70.000. El haber base será de $295.680, tras aplicarse el aumento del 2,88% correspondiente a la movilidad previsional.

Jubilados PUAM 3 La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Freepik Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. Es una prestación no contributiva que garantiza un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima. Para acceder, es necesario ser argentino o contar con residencia legal en el país y no percibir otra jubilación o pensión. Anses evalúa la situación socioeconómica del solicitante antes de otorgar el beneficio.

PUAM de ANSES: monto de marzo 2026 Con el ajuste del 2,88%, el monto de la PUAM pasará a $295.680,70. Con el refuerzo extraordinario confirmado, el ingreso total ascenderá a $365.680,70. La actualización responde al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se aplica automáticamente junto con el calendario habitual de pagos.

Bono de $70.000 de ANSES El bono de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Este refuerzo permanece sin cambios desde 2024 y se liquida junto con el haber mensual.

Jubilados PUAM 1 El pago se acredita junto al calendario previsional habitual. Freepik Si bien el aumento por movilidad mejora el ingreso base, el congelamiento del bono limita el impacto real del incremento frente a la inflación.