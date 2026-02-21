ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores previsionales para el próximo mes, con aumento por movilidad y continuidad del refuerzo mensual para determinados beneficiarios.
El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.
Freepik
La PUAM de la Administración Nacional de la Seguridad Social sube un 2,88% en marzo por la actualización ligada a la inflación.
El haber será de $295.680 y con bono llegará a $365.680.
El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente.
El incremento impacta también en jubilaciones y Pensiones No Contributivas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 un total de $365.680 a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), incluyendo el bono de $70.000. El haber base será de $295.680, tras aplicarse el aumento del 2,88% correspondiente a la movilidad previsional.
La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. Es una prestación no contributiva que garantiza un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima. Para acceder, es necesario ser argentino o contar con residencia legal en el país y no percibir otra jubilación o pensión. Anses evalúa la situación socioeconómica del solicitante antes de otorgar el beneficio.
PUAM de ANSES: monto de marzo 2026
Con el ajuste del 2,88%, el monto de la PUAM pasará a $295.680,70. Con el refuerzo extraordinario confirmado, el ingreso total ascenderá a $365.680,70. La actualización responde al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se aplica automáticamente junto con el calendario habitual de pagos.
Bono de $70.000 de ANSES
El bono de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Este refuerzo permanece sin cambios desde 2024 y se liquida junto con el haber mensual.
Si bien el aumento por movilidad mejora el ingreso base, el congelamiento del bono limita el impacto real del incremento frente a la inflación.