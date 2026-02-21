21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores previsionales para el próximo mes, con aumento por movilidad y continuidad del refuerzo mensual para determinados beneficiarios.

Por
El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

Freepik

  • La PUAM de la Administración Nacional de la Seguridad Social sube un 2,88% en marzo por la actualización ligada a la inflación.

  • El haber será de $295.680 y con bono llegará a $365.680.

  • El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente.

  • El incremento impacta también en jubilaciones y Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 un total de $365.680 a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), incluyendo el bono de $70.000. El haber base será de $295.680, tras aplicarse el aumento del 2,88% correspondiente a la movilidad previsional.

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  
Te puede interesar:

Cómo acceder a los $35.000 que paga ANSES a jóvenes estudiantes

Jubilados PUAM 3
La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. Es una prestación no contributiva que garantiza un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima. Para acceder, es necesario ser argentino o contar con residencia legal en el país y no percibir otra jubilación o pensión. Anses evalúa la situación socioeconómica del solicitante antes de otorgar el beneficio.

PUAM de ANSES: monto de marzo 2026

Con el ajuste del 2,88%, el monto de la PUAM pasará a $295.680,70. Con el refuerzo extraordinario confirmado, el ingreso total ascenderá a $365.680,70. La actualización responde al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se aplica automáticamente junto con el calendario habitual de pagos.

Bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Este refuerzo permanece sin cambios desde 2024 y se liquida junto con el haber mensual.

Jubilados PUAM 1
El pago se acredita junto al calendario previsional habitual.

El pago se acredita junto al calendario previsional habitual.

Si bien el aumento por movilidad mejora el ingreso base, el congelamiento del bono limita el impacto real del incremento frente a la inflación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.

Libreta de la AUH de ANSES: 3 cosas fundamentales que hay que saber en 2026

Durante el paro, las sucursales permanecieron cerradas, pero los servicios electrónicos y los cajeros automáticos siguieron operativos.

Así sigue el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026 tras el paro de la CGT

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Embarazo, este viernes 20 de febrero

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.

AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 con aumento confirmado

El incremento de marzo se calcula en base al último dato inflacionario.

Esto es lo que se sabe sobre el bono de ANSES para jubilados en marzo 2026

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Atención ANSES: se dieron a conocer 2 datos claves para jubilados y pensionados en marzo 2026

Rating Cero

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

Impecable: así está el Indio Solari hoy. 

En su salsa: el Indio Solari reapareció en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

La abogada y su familia: su marido Guido Mazzoni y su hijo Marco.

Sol Pérez habló del dramático momento que vivió con su hijo: "Se ahogó tomando la teta"

Becerra estuvo actuó en la entrega del Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center Miami.

"Somos el mejor país del mundo": la reacción de María Becerra al fenómeno de los therians

El actor conversó con la prensa sobre su presente. 

Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance?

últimas noticias

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

Hace 23 minutos
El Lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia.

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino no tan conocido que tiene el espejo de agua más limpio de la provincia

Hace 25 minutos
play
La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Hace 26 minutos
¿OVNIS en Córdoba? El estremecedor testimonio de un vecino.

¿OVNIS en Córdoba? Un vecino contó lo que vio y se viralizó en redes sociales

Hace 28 minutos
Sofía desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Así fue el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, la buceadora que murió ahogada en Puerto Madryn

Hace 42 minutos