Bomba en MasterChef: Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían confirmado su romance

El elenco de MasterChef Celebrity tuvo su fiesta por el término de las grabaciones y los flashes de las cámaras no se alejaron de la pareja formada por Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas. Al final, Wanda Nara los mandó a descansar porque todavía quedaba una jornada de grabación por delante, este sábado.
Aunque la velada tuvo a otras figuras como Donato de Santis y Emilia Attías, la química entre la modelo y el youtuber confirmó los rumores de romance. Aunque en off, los presentes dijeron que "algo pasó" entre ellos.
Las imágenes son una prueba de la excelente relación, que trasciende el set de grabación. Las sonrisas, miradas cómplices, abrazos frente a las cámaras y un límite no muy claro alimentan las especulaciones.
Fuentes cercanas a la producción del reality aseguran que hubo un tiempo de mucho acercamiento durante los meses de rodaje, y que la historia tuvo idas y vueltas. Todo se habría arreglado este viernes a la noche, entre tragos y música.
El consejo de Wanda Nara para la final de MasterChef
Mientras Evangelina Andreson e Ian Lucas llamaban la atención de todos, Wanda Nara, que llegó acompañada por su pareja y la abogada Ana Rosenfeld, tomó la palabra para agradecer el éxito de MasterChef. También les pidió a todos que se retiraran temprano, ya que este sábado debían grabar las dos finales posibles del certamen de Telefe.