Bomba en MasterChef: Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían confirmado su romance En la fiesta de fin de rodaje del reality, la modelo y el influencer se mostraron inseparables, tanto que Wanda Nara les pidió que se fueran a dormir temprano para la grabación de las dos finales. + Seguir en







La pareja no dejó de mostrarse cariñosa ante las cámaras de la prensa. Redes sociales

El elenco de MasterChef Celebrity tuvo su fiesta por el término de las grabaciones y los flashes de las cámaras no se alejaron de la pareja formada por Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas. Al final, Wanda Nara los mandó a descansar porque todavía quedaba una jornada de grabación por delante, este sábado.

Aunque la velada tuvo a otras figuras como Donato de Santis y Emilia Attías, la química entre la modelo y el youtuber confirmó los rumores de romance. Aunque en off, los presentes dijeron que "algo pasó" entre ellos.

Las imágenes son una prueba de la excelente relación, que trasciende el set de grabación. Las sonrisas, miradas cómplices, abrazos frente a las cámaras y un límite no muy claro alimentan las especulaciones.

Fuentes cercanas a la producción del reality aseguran que hubo un tiempo de mucho acercamiento durante los meses de rodaje, y que la historia tuvo idas y vueltas. Todo se habría arreglado este viernes a la noche, entre tragos y música.