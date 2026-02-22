Video: Lionel Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido El capitán argentino fue a buscar al juez al final del partido y tuvo que ser retenido por Luis Suárez. La MLS analizará lo ocurrido. Por + Seguir en







aLionel Messi terminó visiblemente molesto con el arbitraje luego de la derrota 3-0 de Inter Miami CF ante Los Angeles FC en el BMO Stadium, por una nueva fecha de la Major League Soccer. El malestar del capitán se extendió más allá del pitazo final y se volvió viral en las redes sociales.

En las últimas horas se difundió un video en el que se observa a Messi dirigiéndose hacia el árbitro Pierre Lauziere, con la intención de retirarse por el mismo acceso que utilizan los jueces. En ese momento intervino Luis Suárez, quien lo tomó del brazo y buscó desactivar la situación. El episodio quedó bajo revisión de la liga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CuriosidadesEU/status/2025525645573321134&partner=&hide_thread=false Muito irritado, Lionel Messi tentou entrar no vestiário dos árbitros.



Luís Suárez que impediu. pic.twitter.com/QZOMZ8ZOY1 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 22, 2026 En conferencia de prensa, el entrenador Javier Mascherano consideró que el resultado fue “relativamente mentiroso”. Si bien reconoció que el rival ganó con justicia, sostuvo que la diferencia en el desarrollo no fue tan amplia como marcó el 3-0.

“El análisis rápido me deja esa sensación. Nos han ganado bien, pero en el juego no hubo tanta distancia”, explicó. También señaló que LAFC fue más efectivo en las transiciones y en la circulación de la pelota, aspectos que terminaron inclinando el partido.