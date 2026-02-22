22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este es el paso a paso poco conocido para pagar el monotributo de ARCA cuando está vencido

Es importante cancelar la deuda del monotributo, ya que si se acumulan 10 meses de cuotas impagas, puede haber una baja automática del régimen por parte de ARCA.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • Es importante cancelar la deuda del monotributo, ya que si se acumulan 10 meses de cuotas impagas.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló el procedimiento para que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
  • Para cancelar deudas del monotributo, es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).
  • Los contribuyentes que superen el límite anual de facturación de la categoría en la que se encuentran anotados deberán obligatoriamente recategorizarse.

Es importante cancelar la deuda del monotributo, ya que si se acumulan 10 meses de cuotas impagas, puede haber una baja automática del régimen por parte de ARCA.

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció
Te puede interesar:

Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló el procedimiento para que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo, puedan cancelar las cuotas adeudadas ya que la falta de pago durante diez meses consecutivos es motivo de baja automática.

monotributo

Cómo pagar el monotributo de ARCA si se venció

Para cancelar deudas del monotributo, es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página web de ARCA (exAFIP) con el CUIT y clave fiscal.
  • Seleccionar “Presentación de DDJJ y Pagos” o ingresar a la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).
  • Generar un VEP por cada mes adeudado.
  • Realizar el pago: se puede abonar a través de transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito automático.
  • Tras realizar el pago, ARCA puede demorar hasta 48 horas en registrar la transacción en su sistema. Además, si el VEP generado no se paga dentro de las 48 horas, vencerá y se deberá hacer uno nuevo.
Monotributo
Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Cómo recategorizarse en el monotributo, paso a paso

Los contribuyentes que superen el límite anual de facturación de la categoría en la que se encuentran anotados deberán obligatoriamente recategorizarse. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar CUIT y clave fiscal al sitio oficial del Monotributo ARCA
  • Seleccionar la opción “Recategorización”
  • Una vez dentro del portal, presionar el botón “Recategorizarme”: esta opción está habilitada solamente durante enero y julio, los únicos dos meses permitidos por normativa para realizar el trámite
  • Revisar situación actual: el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro. Se recomienda consultar las escalas vigentes presionando el botón correspondiente antes de continuar
  • Cargar los datos
  • Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses
  • Indicar si se utiliza un local comercial para desarrollar la actividad. En caso de que no corresponda, seleccionar “NO” y hacer clic en “Continuar”
  • Verificar y confirmar
  • El sistema propondrá una nueva categoría según los datos ingresados
  • Verificar toda la información. Si hay errores, hacer clic en “Volver” y corregirlos. Si está correcto, finalizar el trámite presionando “Confirmar categoría”
Monotributo Jubilados ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Qué debés saber para no perder el monotributo ni la obra social en ARCA en 2026

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores

Se acerca el primer vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización: qué debés saber

ARCA (ex AFIP) señala la importancia de gestionar la recategorización desde el portal del Monotributo

Por qué es importante el 20 de febrero tras hacer la recategorización del monotributo de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Cuál es la fecha clave de febrero 2026 que deben conocer los monotributistas de ARCA

Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA

Rating Cero

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

últimas noticias

Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares cerca de su territorio: Nuestras armas apuntarán contra ustedes

Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares: "Las nuestras apuntarán contra ustedes"

Hace 8 minutos
River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

Hace 15 minutos
play

El impactante video del taxi que volcó en Almagro: cuatro personas resultaron heridas

Hace 30 minutos
play
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Hace 35 minutos
play
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

Hace 46 minutos