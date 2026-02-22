Este es el paso a paso poco conocido para pagar el monotributo de ARCA cuando está vencido Es importante cancelar la deuda del monotributo, ya que si se acumulan 10 meses de cuotas impagas, puede haber una baja automática del régimen por parte de ARCA. Por + Seguir en







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló el procedimiento para que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Para cancelar deudas del monotributo, es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló el procedimiento para que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo, puedan cancelar las cuotas adeudadas ya que la falta de pago durante diez meses consecutivos es motivo de baja automática.

monotributo Cómo pagar el monotributo de ARCA si se venció Para cancelar deudas del monotributo, es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web de ARCA (exAFIP) con el CUIT y clave fiscal.

con el CUIT y clave fiscal. Seleccionar “Presentación de DDJJ y Pagos” o ingresar a la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

o ingresar a la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Generar un VEP por cada mes adeudado.

por cada mes adeudado. Realizar el pago : se puede abonar a través de transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito automático.

Tras realizar el pago, ARCA puede demorar hasta 48 horas en registrar la transacción en su sistema. Además, si el VEP generado no se paga dentro de las 48 horas, vencerá y se deberá hacer uno nuevo.