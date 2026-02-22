Este es el paso a paso poco conocido para pagar el monotributo de ARCA cuando está vencido

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló el procedimiento para que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo, puedan cancelar las cuotas adeudadas ya que la falta de pago durante diez meses consecutivos es motivo de baja automática.
Cómo pagar el monotributo de ARCA si se venció
Para cancelar deudas del monotributo, es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la página web de ARCA (exAFIP) con el CUIT y clave fiscal.
Seleccionar “Presentación de DDJJ y Pagos” o ingresar a la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).
Generar un VEP por cada mes adeudado.
Realizar el pago: se puede abonar a través de transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito automático.
Tras realizar el pago, ARCA puede demorar hasta 48 horas en registrar la transacción en su sistema. Además, si el VEP generado no se paga dentro de las 48 horas, vencerá y se deberá hacer uno nuevo.
Cómo recategorizarse en el monotributo, paso a paso
Los contribuyentes que superen el límite anual de facturación de la categoría en la que se encuentran anotados deberán obligatoriamente recategorizarse. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:
Ingresar CUIT y clave fiscal al sitio oficial del Monotributo ARCA
Seleccionar la opción “Recategorización”
Una vez dentro del portal, presionar el botón “Recategorizarme”: esta opción está habilitada solamente durante enero y julio, los únicos dos meses permitidos por normativa para realizar el trámite
Revisar situación actual: el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro. Se recomienda consultar las escalas vigentes presionando el botón correspondiente antes de continuar
Cargar los datos
Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses
Indicar si se utiliza un local comercial para desarrollar la actividad. En caso de que no corresponda, seleccionar “NO” y hacer clic en “Continuar”
Verificar y confirmar
El sistema propondrá una nueva categoría según los datos ingresados
Verificar toda la información. Si hay errores, hacer clic en “Volver” y corregirlos. Si está correcto, finalizar el trámite presionando “Confirmar categoría”