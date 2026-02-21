21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién era el automovilista asesinado a golpes durante una pelea de tránsito en Berazategui

Darío Lau, era albañil y vivía a pocas cuadras del lugar del choque. La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias de su muerte. El joven de 25 años que manejaba la moto quedó detenido.

Por
Quién era el automovilista asesinado a golpes durante una pelea de tránsito en Berazategui

En las últimas horas se conoció la identidad del automovilista asesinado a golpes tras una discusión y pelea por un choque con un motociclista en Berazategui. En redes sociales, se compartieron varios videos del momento en que Darío Lau cae al suelo en medio de un altercado con un joven de 25 años.

La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.
Te puede interesar:

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada y chocó y mató a un motociclista

El hombre de 58 años era albañil y vivió toda su vida a unas cuadras del lugar donde ocurrió el choque, entre calles 366 y 316.

En redes sociales se viralizaron dos videos del momento de la pelea entre el conductor y el motociclista, uno de ellos donde se lo ve al hombre más joven patear la puerta del auto de Lau e insultarlo por romper el vehículo con el que trabaja.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Momentos después, otra grabación lo muestra saliendo del auto con un objeto, similar a un palo y golpear al motociclista, quién luego le pega varias piñas en la cara al albañil.

Su hermana, quien vive en España junto a su madre, habló con TN y contó que se enteró del fallecimiento de Darío "por mi cuñada que me llamó en el momento, nosotros a la distancia no sabemos mucho y es difícil".

También se refirió contra aquellos que en redes sociales apuntan a su hermano como el primer agresor: "La gente dice en redes sociales que él era un violento, que tenía un palo. Mi hermano era albañil, trabajador. No un violento".

Relato salvaje en Berazategui: los detalles de la discusión que terminó en agresión y muerte

A raíz de la golpiza y tras la muerte de Darío Lau, quedó detenido su agresor Agustín Perrone, el joven de 25 años, que lo agrede en el piso. "Se encuentra detenido por la causa por homicidio y, nos comentan que practicaría muay thai", aseguró el periodista Alejandro Moreyra para la pantalla de C5N.

Tras la pelea, los vecinos llamaron al Comando de Berazategui y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes constataron la muerte de Darío Lau en el lugar.

Después la Policía Científica realizó las pericias de rigor y retiró el cuerpo de la víctima cerca de las 19. Por su parte, Agustín Perrone quedó a disposición de la justicia y detenido bajo la carátula de "homicidio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2024849635123028046&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sofía desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Así fue el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, la buceadora que murió ahogada en Puerto Madryn

El multimillonario tenía 58 años. 

Muerte y misterio en Tailandia: un multimillonario británico cayó al vacío desde un piso 17

Cristian Gabriel Tejerina, de 30 años, era buscado desde 2022 por el asesinato de su sobrina de dos años.

Lo buscaban por asesinar a su sobrina: estaba oculto en la casa de la madre de la víctima

Una niña murió en Santiago del Estero por una descarga eléctrica.

Horror en Santiago del Estero: una niña murió tras recibir una descarga eléctrica

La Policía de Mendoza intervino en el hecho.

Mendoza: un guardia penitenciario se descompensó y murió en medio de la fuga de dos presos

Ruffo se habría colgado con una sábana atada a una ventana de la celda.

El hombre que asesinó a su hijo para vengarse de su expareja, se quitó la vida en la cárcel

Rating Cero

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

últimas noticias

La reforma laboral introduce cambiios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 22 minutos
Nuevamente la NASA posterga la misión que llevará al hombre a la Luna. 

Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

Hace 34 minutos
La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada y chocó y mató a un motociclista

Hace 41 minutos
play
Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

Hace 1 hora
Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Hace 1 hora