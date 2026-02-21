Darío Lau, era albañil y vivía a pocas cuadras del lugar del choque. La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias de su muerte. El joven de 25 años que manejaba la moto quedó detenido.

En las últimas horas se conoció la identidad del automovilista asesinado a golpes tras una discusión y pelea por un choque con un motociclista en Berazategui. En redes sociales, se compartieron varios videos del momento en que Darío Lau cae al suelo en medio de un altercado con un joven de 25 años.

El hombre de 58 años era albañil y vivió toda su vida a unas cuadras del lugar donde ocurrió el choque, entre calles 366 y 316.

En redes sociales se viralizaron dos videos del momento de la pelea entre el conductor y el motociclista , uno de ellos donde se lo ve al hombre más joven patear la puerta del auto de Lau e insultarlo por romper el vehículo con el que trabaja.

Momentos después, otra grabación lo muestra saliendo del auto con un objeto, similar a un palo y golpear al motociclista, quién luego le pega varias piñas en la cara al albañil.

Su hermana, quien vive en España junto a su madre, habló con TN y contó que se enteró del fallecimiento de Darío "por mi cuñada que me llamó en el momento, nosotros a la distancia no sabemos mucho y es difícil".

También se refirió contra aquellos que en redes sociales apuntan a su hermano como el primer agresor: "La gente dice en redes sociales que él era un violento, que tenía un palo. Mi hermano era albañil, trabajador. No un violento".

A raíz de la golpiza y tras la muerte de Darío Lau, quedó detenido su agresor Agustín Perrone, el joven de 25 años, que lo agrede en el piso. "Se encuentra detenido por la causa por homicidio y, nos comentan que practicaría muay thai", aseguró el periodista Alejandro Moreyra para la pantalla de C5N.

Tras la pelea, los vecinos llamaron al Comando de Berazategui y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes constataron la muerte de Darío Lau en el lugar.

Después la Policía Científica realizó las pericias de rigor y retiró el cuerpo de la víctima cerca de las 19. Por su parte, Agustín Perrone quedó a disposición de la justicia y detenido bajo la carátula de "homicidio".