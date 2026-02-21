IR A
Carlos Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

El productor teatral analizó la decisión de adelantar la vuelta a la escuela y el impacto que tiene en el turismo. Habló como empresario y como padre, convencido que la educación de los hijos no se sostiene únicamente dentro del aula.

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Carlos Rottemberg causó debate al opinar en la plataforma Multiteatro sobre el Calendario Escolar 2026. Para el reconocido productor teatral, adelantar el inicio de clases a principios de marzo o, directamente, a fines de febrero, termina por "clausurar" económicamente la segunda mitad del verano.

El empresario, que lleva 50 años haciendo temporada en Mar del Plata y 1.000 estrenos teatrales, sostuvo sobre este recorte: "La segunda quincena de febrero equivale a resignar el impacto económico de cinco fines de semana largos consecutivos".

Este escenario afecta de manera directa a hoteleros, gastronómicos, transportistas y trabajadores del espectáculo, aunque Rottemberg también habló también desde su rol de padre, más allá de su papel empresarial.

"Desconozco si el adelantamiento del ciclo lectivo ha generado mejoras comprobables en la calidad educativa. Ese es un debate técnico que excede mi competencia. Pero sí estoy convencido de que la educación de nuestros hijos no se sostiene únicamente dentro del aula. Una economía familiar más sólida, menos tensionada por la estacionalidad y la incertidumbre laboral, también contribuye a crear un entorno propicio para el aprendizaje", remarcó el creativo.

