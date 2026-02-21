Carlos Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero" El productor teatral analizó la decisión de adelantar la vuelta a la escuela y el impacto que tiene en el turismo. Habló como empresario y como padre, convencido que la educación de los hijos no se sostiene únicamente dentro del aula. + Seguir en







El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos. Redes sociales

Carlos Rottemberg causó debate al opinar en la plataforma Multiteatro sobre el Calendario Escolar 2026. Para el reconocido productor teatral, adelantar el inicio de clases a principios de marzo o, directamente, a fines de febrero, termina por "clausurar" económicamente la segunda mitad del verano.

El empresario, que lleva 50 años haciendo temporada en Mar del Plata y 1.000 estrenos teatrales, sostuvo sobre este recorte: "La segunda quincena de febrero equivale a resignar el impacto económico de cinco fines de semana largos consecutivos".

Este escenario afecta de manera directa a hoteleros, gastronómicos, transportistas y trabajadores del espectáculo, aunque Rottemberg también habló también desde su rol de padre, más allá de su papel empresarial.