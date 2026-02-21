IR A
¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años

A horas de un cumpleaños histórico para la conductora, un reclamo amenaza con arruinar la fiesta en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

Redes sociales

Ante el inminente festejo de cumpleaños de Mirtha Legrand, que este lunes 23 de febrero llegará a los 99 años, se conoció un episodio insólito que podría empañar la celebración. El evento se realizará en Barrio Parque, en la casa de la hija de la conductora, Marcela Tinayre.

El exchofer de la diva, Marcelo Santos, está organizando una marcha hacia la casa el mismo día de su nacimiento para reclamar por su despido y el dinero que, según dice, la artista de TV le debe.

El hombre asegura que el despido fue "injustificado" y que el desenlace tiene que ver mucho con el entorno de Legrand, por lo que hay una demanda judicial en trámite, y ahora se le sumaría una protesta en la vía pública.

El objetivo del exempleado de la diva es visibilizar su reclamo laboral ante las celebridades y los invitados VIP que lleguen a la residencia, manifestándose en la puerta misma del festejo. Santos reclama lo que le corresponde después de 30 años de colaborar con "la Chiqui" en "negro", según denunció.

Entre el glamour y el escrache mediático

El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand se celebrará este lunes en la casa de Barrio Parque donde vive su hija, Marcela Tinayre. Tiene una lista de entre 60 y 90 invitados que la propia conductora hizo vía WhatsApp. Habrá un servicio de chef privado y números artísticos sorpresa. Además, la seguridad de la zona será reforzada para que nadie se cruce en el camino del festejo.

