¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años A horas de un cumpleaños histórico para la conductora, un reclamo amenaza con arruinar la fiesta en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.







La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

Ante el inminente festejo de cumpleaños de Mirtha Legrand, que este lunes 23 de febrero llegará a los 99 años, se conoció un episodio insólito que podría empañar la celebración. El evento se realizará en Barrio Parque, en la casa de la hija de la conductora, Marcela Tinayre.

El exchofer de la diva, Marcelo Santos, está organizando una marcha hacia la casa el mismo día de su nacimiento para reclamar por su despido y el dinero que, según dice, la artista de TV le debe.

El hombre asegura que el despido fue "injustificado" y que el desenlace tiene que ver mucho con el entorno de Legrand, por lo que hay una demanda judicial en trámite, y ahora se le sumaría una protesta en la vía pública.

El objetivo del exempleado de la diva es visibilizar su reclamo laboral ante las celebridades y los invitados VIP que lleguen a la residencia, manifestándose en la puerta misma del festejo. Santos reclama lo que le corresponde después de 30 años de colaborar con "la Chiqui" en "negro", según denunció.