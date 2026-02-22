22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 490.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Cuánto se puede ganar concretamente, qué tasa se toma como referencia y cómo impactan las condiciones actuales del sistema financiero son datos fundamentales.

Por
Los plazos fijo como una buena alternativa para potenciar tus Inversiones

Los plazos fijo como una buena alternativa para potenciar tus Inversiones

  • Las tasas nominales anuales actuales varían según la entidad financiera. En promedio, se ubican entre el 23% y el 28% anual.

  • Algunas instituciones mejoran la tasa si el trámite se realiza de forma digital. Además, la operatoria online simplifica el proceso de constitución del plazo fijo.

  • Si se toma como ejemplo una TNA del 37,5% (la tasa ofrecida por el Banco Nación), con $490.000 invertidos a 30 días se generarían cerca de $10.068,49 en intereses.

  • El total al vencimiento sería de aproximadamente $500.068,49. El monto final incluye capital más rendimiento obtenido en el período.

En un contexto de tasas en revisión y ahorristas atentos a cada movimiento del mercado, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una de las alternativas más consultadas en febrero de 2026. Con la inflación y las decisiones del sistema financiero en el centro del debate, muchos se preguntan cuánto pueden rendir hoy las Inversiones a 30 días.

La promo de Cuenta DNI es furor en febrero 2026.
Te puede interesar:

Este es el descuento clave para el final de febrero 2026 que tiene Cuenta DNI y sirve para toda la familia

La colocación de $490.000 en un plazo fijo a un mes se transforma así en un caso testigo para medir la rentabilidad real de este instrumento. Las tasas nominales anuales que ofrecen los bancos, junto con el rendimiento efectivo mensual, son variables clave para calcular cuánto dinero se obtendría al vencimiento y evaluar si conviene renovar o buscar otras opciones.

Cuánto ganas por depositar $490.000 en un plazo fijo según el banco

PF tasa
Cuál es la ganancia en plazos fijos en pesos tras invertir $158.000

Cuál es la ganancia en plazos fijos en pesos tras invertir $158.000

Actualmente, numerosas entidades bancarias ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que, en general, oscilan entre el 23% y el 28%. Sin embargo, en varios casos se pueden conseguir rendimientos más elevados cuando el plazo fijo se constituye a través de canales digitales, una modalidad que agiliza el proceso y, al mismo tiempo, brinda un incentivo extra al cliente.

Si se toma como ejemplo una TNA del 37,5%, como la que informa el Banco Nación, una inversión de $490.000 a 30 días permitiría obtener aproximadamente $10.068,49 en concepto de intereses. Así, al finalizar el período, el monto total a percibir rondaría los $500.068,49, cifra que contempla tanto el capital inicial como la ganancia generada.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 510.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Las alternativas electrónicas logran posicionarse con mejores resultados en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 370.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Comparar condiciones permite optimizar cada decisión mensual.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 410.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico.

Últimas semanas de reintegro: cómo podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI de febrero 2026

Rating Cero

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

últimas noticias

Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares cerca de su territorio: Nuestras armas apuntarán contra ustedes

Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares: "Las nuestras apuntarán contra ustedes"

Hace 7 minutos
River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

Hace 14 minutos
play

El impactante video del taxi que volcó en Almagro: cuatro personas resultaron heridas

Hace 29 minutos
play
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Hace 34 minutos
play
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

Hace 45 minutos