Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 490.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Los plazos fijo como una buena alternativa para potenciar tus Inversiones

Las tasas nominales anuales actuales varían según la entidad financiera. En promedio, se ubican entre el 23% y el 28% anual.

Algunas instituciones mejoran la tasa si el trámite se realiza de forma digital. Además, la operatoria online simplifica el proceso de constitución del plazo fijo.

Si se toma como ejemplo una TNA del 37,5% (la tasa ofrecida por el Banco Nación), con $490.000 invertidos a 30 días se generarían cerca de $10.068,49 en intereses.

El total al vencimiento sería de aproximadamente $500.068,49. El monto final incluye capital más rendimiento obtenido en el período. En un contexto de tasas en revisión y ahorristas atentos a cada movimiento del mercado, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una de las alternativas más consultadas en febrero de 2026. Con la inflación y las decisiones del sistema financiero en el centro del debate, muchos se preguntan cuánto pueden rendir hoy las Inversiones a 30 días.

La colocación de $490.000 en un plazo fijo a un mes se transforma así en un caso testigo para medir la rentabilidad real de este instrumento. Las tasas nominales anuales que ofrecen los bancos, junto con el rendimiento efectivo mensual, son variables clave para calcular cuánto dinero se obtendría al vencimiento y evaluar si conviene renovar o buscar otras opciones.

Cuánto ganas por depositar $490.000 en un plazo fijo según el banco PF tasa Cuál es la ganancia en plazos fijos en pesos tras invertir $158.000 Actualmente, numerosas entidades bancarias ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que, en general, oscilan entre el 23% y el 28%. Sin embargo, en varios casos se pueden conseguir rendimientos más elevados cuando el plazo fijo se constituye a través de canales digitales, una modalidad que agiliza el proceso y, al mismo tiempo, brinda un incentivo extra al cliente.

Si se toma como ejemplo una TNA del 37,5%, como la que informa el Banco Nación, una inversión de $490.000 a 30 días permitiría obtener aproximadamente $10.068,49 en concepto de intereses. Así, al finalizar el período, el monto total a percibir rondaría los $500.068,49, cifra que contempla tanto el capital inicial como la ganancia generada.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.