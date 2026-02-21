21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: los beneficios para la AUH para la vuelta a clases 2026

Conocé a continuación de qué se trata esta serie de incentivos que percibirán los estudiantes y los beneficiarios de la prestación que otorga el ente estatal.

Por
El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual

El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año. No todos lo reciben automáticamente: si no se presentó el Certificado de Escolaridad el año anterior, no se habilitará el pago.

  • En etapa escolar, febrero suele convertirse en uno de los períodos más exigentes para el bolsillo, es así que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobra un rol central en 2026.
  • Existe un triple beneficio que ofrece la ANSES para acompañar la vuelta al colegio y aliviar el impacto económico.
  • El inicio de clases implica afrontar gastos elevados en útiles, uniformes y otros insumos indispensables, lo que hace que el presupuesto familiar se dispare.
  • El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año.

Para muchas familias con chicos en etapa escolar, febrero suele convertirse en uno de los períodos más exigentes para el bolsillo. En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobra un rol central en 2026, ya que para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) no alcanza solo con percibir el haber mensual, sino que resulta fundamental aprovechar y articular los distintos refuerzos disponibles.

El beneficio establece condiciones de acceso, montos definidos y un proceso de inscripción digital.
Te puede interesar:

Cuáles son las Becas Progresar de ANSES que están vigentes

El inicio de clases implica afrontar gastos elevados en útiles, uniformes y otros insumos indispensables, lo que hace que el presupuesto familiar se dispare. Frente a este escenario, es importante conocer y combinar el triple beneficio que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social para acompañar la vuelta al colegio y aliviar el impacto económico.

1770305417789-auh-anses

Aumenta la AUH de ANSES en marzo 2026

El acompañamiento económico para las familias que perciben la AUH se compone de distintos conceptos que, combinados, pueden marcar una diferencia importante en el inicio del ciclo lectivo.

Asignación mensual con actualización

Luego del ajuste del 2,85% aplicado en febrero, los valores se incrementaron, aunque como es habitual solo se deposita el 80% cada mes y el 20% restante queda retenido hasta el año siguiente.

  • AUH por hijo (80%): $103.276,80.
  • AUH por hijo con discapacidad (80%): $336.315,20.
ANSES

Tarjeta Alimentar de ANSES

Si bien el programa está destinado a la compra de alimentos, al acreditarse en la misma cuenta que la AUH permite reorganizar el presupuesto familiar y liberar recursos para útiles e indumentaria escolar.

Los importes correspondientes a febrero son:

  • Hogares con un hijo: $52.250.
  • Con dos hijos: $81.936.
  • Con tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche de ANSES

Para quienes tienen niños de hasta 3 años, también se acredita este adicional, que tras el último aumento se ubica en torno a $34.257 por cada menor. Aunque muchas veces pasa desapercibido, este ingreso extra puede destinarse a cubrir materiales específicos del nivel inicial.

El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año. No todos lo reciben automáticamente: si no se presentó el Certificado de Escolaridad el año anterior, no se habilitará el pago. Por eso es necesario ingresar a "Mi ANSES", en el apartado "Hijos", y comprobar que el formulario esté cargado y validado.

Al integrar la AUH para dos hijos, la Tarjeta Alimentar correspondiente y el monto de la Ayuda Escolar (a percibirse en marzo), una familia tipo puede reunir cerca de $400.000 destinados a cubrir gastos básicos y afrontar el regreso a clases con mayor respaldo financiero.

Anses - Jubilación
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Cómo acceder a los $35.000 que paga ANSES a jóvenes estudiantes

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.

Libreta de la AUH de ANSES: 3 cosas fundamentales que hay que saber en 2026

Durante el paro, las sucursales permanecieron cerradas, pero los servicios electrónicos y los cajeros automáticos siguieron operativos.

Así sigue el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026 tras el paro de la CGT

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Embarazo, este viernes 20 de febrero

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.

AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 con aumento confirmado

Rating Cero

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

últimas noticias

La reforma laboral introduce cambiios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 17 minutos
Nuevamente la NASA posterga la misión que llevará al hombre a la Luna. 

Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

Hace 29 minutos
La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada y chocó y mató a un motociclista

Hace 36 minutos
play
Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

Hace 1 hora
Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Hace 1 hora