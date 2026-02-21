Conocé a continuación de qué se trata esta serie de incentivos que percibirán los estudiantes y los beneficiarios de la prestación que otorga el ente estatal.

Para muchas familias con chicos en etapa escolar , febrero suele convertirse en uno de los períodos más exigentes para el bolsillo. En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobra un rol central en 2026 , ya que para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) no alcanza solo con percibir el haber mensual, sino que resulta fundamental aprovechar y articular los distintos refuerzos disponibles .

El inicio de clases implica afrontar gastos elevados en útiles, uniformes y otros insumos indispensables , lo que hace que e l presupuesto familiar se dispare . Frente a este escenario, es importante conocer y combinar el triple beneficio que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social para acompañar la vuelta al colegio y aliviar el impacto económico.

El acompañamiento económico para las familias que perciben la AUH se compone de distintos conceptos que, combinados, pueden marcar una diferencia importante en el inicio del ciclo lectivo.

Luego del ajuste del 2,85% aplicado en febrero, los valores se incrementaron, aunque como es habitual solo se deposita el 80% cada mes y el 20% restante queda retenido hasta el año siguiente.

Si bien el programa está destinado a la compra de alimentos , al acreditarse en la misma cuenta que la AUH permite reorganizar el presupuesto familiar y liberar recursos para útiles e indumentaria escolar .

Los importes correspondientes a febrero son:

Hogares con un hijo: $52.250.

$52.250. Con dos hijos: $81.936.

$81.936. Con tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche de ANSES

Para quienes tienen niños de hasta 3 años, también se acredita este adicional, que tras el último aumento se ubica en torno a $34.257 por cada menor. Aunque muchas veces pasa desapercibido, este ingreso extra puede destinarse a cubrir materiales específicos del nivel inicial.

El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año. No todos lo reciben automáticamente: si no se presentó el Certificado de Escolaridad el año anterior, no se habilitará el pago. Por eso es necesario ingresar a "Mi ANSES", en el apartado "Hijos", y comprobar que el formulario esté cargado y validado.

Al integrar la AUH para dos hijos, la Tarjeta Alimentar correspondiente y el monto de la Ayuda Escolar (a percibirse en marzo), una familia tipo puede reunir cerca de $400.000 destinados a cubrir gastos básicos y afrontar el regreso a clases con mayor respaldo financiero.