Será feriado el lunes 2 de marzo y habrá fin de semana largo: qué se conmemora

Qué se conmemora específicamente, cómo impacta en el calendario laboral y qué sectores alcanzará la fecha.

Por
Conocé los Feriados del próximo mes

  • El calendario 2026 incluye el lunes 2 de marzo como día no laborable. Estas fechas combinan descanso con conmemoraciones relevantes.

  • No se trata de un feriado nacional. Sin embargo, puede generar un descanso extendido según la actividad laboral.

  • Es una jornada no laborable de carácter local que aplica específicamente a la Ciudad de Bolívar.

  • Se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad. Puede modificar la atención en bancos, escuelas y oficinas públicas.

El calendario oficial de Feriados 2026 trae una noticia esperada por muchos trabajadores: el lunes 2 de marzo será día no laborable y dará lugar a un nuevo fin de semana largo en Argentina. La fecha se suma al esquema de jornadas destinadas tanto al descanso como a la conmemoración de celebraciones tradicionales.

El lunes 2 de marzo constituirá día no laborable por celebración del aniversario fundacional de esta ciudad.
En esta oportunidad, el asueto responde a una conmemoración de alcance local que cada año ocupa un lugar central en la agenda pública y en el calendario oficial. Se trata de una jornada atravesada por actividades institucionales y eventos que suelen replicarse todos los años, y que combina reflexión con impacto en la dinámica laboral y turística.

Por qué es feriado el lunes 2 de marzo y quiénes tendrán fin de semana largo

En este caso, el 2 de marzo se establece como jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar con motivo de su aniversario fundacional. Al tratarse de un feriado de alcance local, la medida no rige en todo el país, sino que impacta específicamente en la dinámica diaria de esa comunidad.

Este tipo de conmemoraciones suele reflejarse en modificaciones en la atención de oficinas públicas, entidades bancarias, establecimientos educativos y algunos servicios, según lo disponga cada organismo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
