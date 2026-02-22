Será feriado el lunes 2 de marzo y habrá fin de semana largo: qué se conmemora Qué se conmemora específicamente, cómo impacta en el calendario laboral y qué sectores alcanzará la fecha. Por + Seguir en







Conocé los Feriados del próximo mes

El calendario 2026 incluye el lunes 2 de marzo como día no laborable. Estas fechas combinan descanso con conmemoraciones relevantes.

No se trata de un feriado nacional. Sin embargo, puede generar un descanso extendido según la actividad laboral.

Es una jornada no laborable de carácter local que aplica específicamente a la Ciudad de Bolívar.

Se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad. Puede modificar la atención en bancos, escuelas y oficinas públicas. El calendario oficial de Feriados 2026 trae una noticia esperada por muchos trabajadores: el lunes 2 de marzo será día no laborable y dará lugar a un nuevo fin de semana largo en Argentina. La fecha se suma al esquema de jornadas destinadas tanto al descanso como a la conmemoración de celebraciones tradicionales.

En esta oportunidad, el asueto responde a una conmemoración de alcance local que cada año ocupa un lugar central en la agenda pública y en el calendario oficial. Se trata de una jornada atravesada por actividades institucionales y eventos que suelen replicarse todos los años, y que combina reflexión con impacto en la dinámica laboral y turística.

Por qué es feriado el lunes 2 de marzo y quiénes tendrán fin de semana largo feriado-2024-argentinajpg En este caso, el 2 de marzo se establece como jornada no laborable en la Ciudad de Bolívar con motivo de su aniversario fundacional. Al tratarse de un feriado de alcance local, la medida no rige en todo el país, sino que impacta específicamente en la dinámica diaria de esa comunidad.

Este tipo de conmemoraciones suele reflejarse en modificaciones en la atención de oficinas públicas, entidades bancarias, establecimientos educativos y algunos servicios, según lo disponga cada organismo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre