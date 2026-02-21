21 de febrero de 2026 Inicio
Cómo acceder a los $35.000 que paga ANSES a jóvenes estudiantes

El organismo habilitó el programa que acompaña con un apoyo económico mensual.

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.

 

  • Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
  • Destinadas a acompañar a jóvenes argentinos a finalizar sus estudios o formarse profesionalmente.
  • Mantienen un esquema de pagos similar al de años anteriores, basado en un monto mensual total que se abona en parte durante el año y se ajusta con la presentación de ciertos requisitos académicos.
  • La inscripción es totalmente gratuita y online, sin necesidad de gestores ni intermediarios. Aunque el proceso específico de inscripción 2026 se estima que se habilitará entre marzo y abril.

Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto al Ministerio de Capital Humano, destinadas a acompañar a jóvenes argentinos a finalizar sus estudios o formarse profesionalmente.

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.
ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

Este año, la convocatoria y las condiciones continúan vigentes para múltiples líneas del programa que buscan promover la inclusión educativa en todo el país.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresa de ANSES

Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes que cumplan con requisitos de edad, nivel de estudios y condición socioeconómica, y se dividen por líneas según el tipo de formación:

16 a 24 años: para quienes cursan educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.

Hasta 30 años: para quienes estén cursando una carrera de nivel superior (universitaria o terciaria).

Para poder solicitar la beca, los jóvenes deben estar inscriptos en una institución educativa reconocida y acreditar su regularidad académica según la línea a la que postulan. Además, el grupo familiar del solicitante debe cumplir con condiciones socioeconómicas, es decir, ingresos que no superen los topes definidos por el programa.

Becas Progresar 2026 de ANSES vigentes y sus montos

  • Progresar Enfermería: sin límite de edad si se cumple con los requisitos académicos establecidos.
  • Progresar Trabajo: también incluida para formación profesional específica.

Las Becas Progresar 2026 mantienen un esquema de pagos similar al de años anteriores, basado en un monto mensual total que se abona en parte durante el año y se ajusta con la presentación de requisitos académicos:

  • Monto total de la beca: aproximadamente $35.000 mensuales.
  • Pago mensual: ANSES deposita el 80% del monto ($28.000 aprox.) mes a mes.
  • Monto retenido: el 20% restante ($7.000) se acredita una vez que el beneficiario presenta la certificación de regularidad académica o cumple con las exigencias de la línea en cuestión.
Los jóvenes que se encuentren realizando estudios en cualquier nivel educativo tienen la posibilidad de acceder a las Becas Progresar, otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES en 2026

La inscripción a las Becas Progresar es totalmente gratuita y online, sin necesidad de gestores ni intermediarios. Aunque el proceso específico de inscripción 2026 se estima que se habilitará entre marzo y abril de este año, los pasos para anotarse son los siguientes:

  • Crear o validar tu cuenta en “Mi Argentina”.
  • Acceder a la plataforma del programa Progresar o a la aplicación específica Progresar+.
  • Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
  • Subir o validar la documentación requerida (certificado de alumno regular y datos de grupo familiar).
  • Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde la plataforma.

Si la solicitud es aprobada, ANSES informará el inicio de los pagos y el calendario correspondiente. Es importante que toda la información esté actualizada en el sistema, especialmente los datos personales y de contacto, para evitar demoras o rechazos en la inscripción.

