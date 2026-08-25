Según un estudio global, Argentina tiene el mercado menos optimista de América Latina Un informe internacional de la consultora Ipsos señaló que el Índice de Confianza del Consumidor es uno de los más bajos de la región, con una caída interanual de 9,6 puntos. Por Agregar C5N en









El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), relevado por Ipsos, arroja que Argentina está último en Latinoamérica. Redes sociales

Según el Índice Global de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Ipsos, Argentina registró en junio el nivel más bajo de Latinoamérica con 37,4 puntos sobre un promedio regional de 47,6. El resultado refleja un fuerte deterioro de las expectativas económicas y financieras que afectaron a la microeconomía durante el último año.

El indicador argentino también mostró una evolución negativa en el corto plazo: retrocedió 3,4 puntos respecto de mayo y acumuló una baja interanual de 9,6 puntos frente a junio de 2025. De acuerdo con el relevamiento, se trató del mayor descenso registrado entre los 30 países incluidos en la medición internacional.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC), según un estudio internacional de Ipsos. Ipsos Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos: la diferencia con otros países de la región La pérdida de confianza contrasta con el comportamiento de otros mercados de América Latina, donde algunos países exhibieron registros considerablemente superiores. Colombia encabezó la región con 54 puntos, seguida por Brasil con 53 y México con 51,7, mientras que Perú llegó a 48,1 y Chile alcanzó 41,2.

Colombia no solo presentó el resultado más elevado de Latinoamérica, sino también la evolución más favorable durante el período, con una mejora mensual de 5,4 puntos y un avance interanual de 8,3. La diferencia con Argentina llegó así a 16,6 unidades, una distancia que expone el contraste entre ambos mercados.

El promedio latinoamericano quedó en 47,6 puntos, mientras que el índice global alcanzó 47,9, por lo que el resultado argentino se ubicó más de diez unidades por debajo de la referencia regional y mundial. En el ranking general, además, solo Turquía registró un nivel inferior, con 35,8 puntos.

Índice General de junio de 2026, de Ipsos: ranking de países relevados. Ipsos Empleo e inversión, entre los principales puntos de preocupación en Argentina Los distintos componentes de la medición también reflejaron la fragilidad de la percepción económica local. El Índice de Trabajo alcanzó apenas 31,4 puntos, mientras que el correspondiente a Inversión llegó a 37,4 y el de Situación Actual se ubicó en 38,9, con especial preocupación por empleo y capacidad de inversión. El escenario plantea un consumidor más prudente frente a sus decisiones económicas, después de un período de recuperación en las expectativas. Para las empresas, Ipsos considera que fortalecer la percepción de valor, disminuir la incertidumbre y ofrecer propuestas confiables puede resultar determinante para sostener el interés de los compradores. Índice General de junio 2026, en Argentina, según Ipsos. Ipsos