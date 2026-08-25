25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Según un estudio global, Argentina tiene el mercado menos optimista de América Latina

Un informe internacional de la consultora Ipsos señaló que el Índice de Confianza del Consumidor es uno de los más bajos de la región, con una caída interanual de 9,6 puntos.

Por
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), relevado por Ipsos, arroja que Argentina está último en Latinoamérica. 

Redes sociales

Según el Índice Global de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Ipsos, Argentina registró en junio el nivel más bajo de Latinoamérica con 37,4 puntos sobre un promedio regional de 47,6. El resultado refleja un fuerte deterioro de las expectativas económicas y financieras que afectaron a la microeconomía durante el último año.

Agustina Picasso y unas fotos que alarmaron a sus seguidores.
Te puede interesar:

Preocupación por la salud de la esposa argentina de Matt Groening: "¿Qué esperan para internarla?"

El indicador argentino también mostró una evolución negativa en el corto plazo: retrocedió 3,4 puntos respecto de mayo y acumuló una baja interanual de 9,6 puntos frente a junio de 2025. De acuerdo con el relevamiento, se trató del mayor descenso registrado entre los 30 países incluidos en la medición internacional.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC), según un estudio internacional de Ipsos.

Índice de Confianza del Consumidor (ICC), según un estudio internacional de Ipsos.

Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos: la diferencia con otros países de la región

La pérdida de confianza contrasta con el comportamiento de otros mercados de América Latina, donde algunos países exhibieron registros considerablemente superiores. Colombia encabezó la región con 54 puntos, seguida por Brasil con 53 y México con 51,7, mientras que Perú llegó a 48,1 y Chile alcanzó 41,2.

Colombia no solo presentó el resultado más elevado de Latinoamérica, sino también la evolución más favorable durante el período, con una mejora mensual de 5,4 puntos y un avance interanual de 8,3. La diferencia con Argentina llegó así a 16,6 unidades, una distancia que expone el contraste entre ambos mercados.

El promedio latinoamericano quedó en 47,6 puntos, mientras que el índice global alcanzó 47,9, por lo que el resultado argentino se ubicó más de diez unidades por debajo de la referencia regional y mundial. En el ranking general, además, solo Turquía registró un nivel inferior, con 35,8 puntos.

Índice General de junio de 2026, de Ipsos: ranking de países relevados.

Índice General de junio de 2026, de Ipsos: ranking de países relevados.

Empleo e inversión, entre los principales puntos de preocupación en Argentina

Los distintos componentes de la medición también reflejaron la fragilidad de la percepción económica local. El Índice de Trabajo alcanzó apenas 31,4 puntos, mientras que el correspondiente a Inversión llegó a 37,4 y el de Situación Actual se ubicó en 38,9, con especial preocupación por empleo y capacidad de inversión.

El escenario plantea un consumidor más prudente frente a sus decisiones económicas, después de un período de recuperación en las expectativas. Para las empresas, Ipsos considera que fortalecer la percepción de valor, disminuir la incertidumbre y ofrecer propuestas confiables puede resultar determinante para sostener el interés de los compradores.

Índice General de junio 2026, en Argentina, según Ipsos.

Índice General de junio 2026, en Argentina, según Ipsos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia se sintió con fuerza en distintas ciudades.

¿Los terremotos de Perú, Colombia y Venezuela pueden replicarse en Argentina? Qué dicen los expertos

Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica.

Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica con eje en el desarrollo y la soberanía

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas prometió que Estados Unidos eliminará la visa para argentinos: "Será antes de irme como embajador"

El juego libre y presencial entre pares es fundamental para el desarrollo emocional de las infancias, más allá del avance digital.

Día de las Infancias en Argentina: el desafío de reconectar con los chicos en la era digital

Thiago Medina es investigado tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. 

Thiago Medina reapareció tras la denuncia por abuso sexual: "Todo se va a aclarar, es cuestión de tiempo"

Mabel Frías fue mamá a los 62 años, en San Nicolás. 

Recibió el alta la mujer que fue mamá a los 62 años: "Va a tener todo mi amor"

Rating Cero

Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Denisse González mostró las secuelas en su cuerpo.

Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

Diego Maradona y un romance guardado bajo siete llaves.

Revelaron el percance íntimo que Maradona habría tenido con una exvedette: "Te llevo a una guardia"

Tini Stoessel y una decisión sobre sus ganacias.

Aseguran que Tini Stoessel auditó a su papá y llegó a una conclusión alarmante: "Traición a la confianza"

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..."

¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.
play

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

últimas noticias

Sergio Massa estuvo en Rosario.

Massa reapareció en Rosario y envió un mensaje al peronismo: "La unidad es lo más importante"

Hace 8 minutos
El momento en el que la víctima es atacada en Copacabana.

Horror en Brasil: lo acusaron falsamente de robar una bicicleta y lo lincharon hasta la muerte

Hace 12 minutos
Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Hace 15 minutos
El predio cerró sus puertas en marzo de 2025.

Pusieron a la venta cuatro pingüinos del Aquarium de Mar del Plata para pagar deudas

Hace 56 minutos
Germán Pezzella rescindió el contrato de común acuerdo con el club.

Bombazo en River: Pezzella rescindió su contrato y se despidió con un emotivo mensaje

Hace 1 hora