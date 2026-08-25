Pusieron a la venta cuatro pingüinos del Aquarium de Mar del Plata para pagar deudas Tras la quiebra de la empresa, la sindicatura resolvió liquidarlos por un valor de u$s40.000 para poder afrontar gastos de mantenimiento, sueldos y deudas con exempleados y bancos. El predio cerró en marzo de 2025. Por Agregar C5N en









El predio cerró sus puertas en marzo de 2025.

La sindicatura a cargo de la liquidación de la empresa Plunimar S.A., exoperadora del Aquarium de Mar del Plata, puso a la venta cuatro pingüinos de penacho amarillo Eudyptes chrysocome por un valor de u$s40.000 para pagar gastos de mantenimiento, sueldos y deudas con exempleados y bancos tras el cierre definitivo del predio en marzo de 2025.

Según informó La Capital de Mar del Plata, la firma no renovó el contrato de alquiler del inmueble y entró en cesación de pagos en enero de 2026, lo cual derivó en el remate de activos para afrontar las deudas.

El órgano liquidador incluyó a los cuatro ejemplares en el inventario bajo la categoría de "bienes de cambio". La cotización definitiva de los animales dependerá del surgimiento de un comprador internacional interesado en concretar la operación comercial.

El juzgado administra la relocalización del resto de la fauna marina Las instalaciones albergan a otros 55 pingüinos de las especies magallánicos y rey, los cuales no integran la nómina de activos vendibles y serán donados o reubicados en fundaciones especializadas.

En el marco del vaciamiento del acuario, la empresa concretó a fines de 2025 la venta de diez delfines a Egipto por u$s800.000 y derivó lobos marinos hacia Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, y República Dominicana.