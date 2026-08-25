Javier Milei se reúne con legisladores de La Libertad Avanza de cara a una sesión clave en Diputados

El Presidente mantiene un encuentro con diputados y senadores oficialistas en la previa del debate sobre la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II en la Cámara baja, previsto para este miércoles.

El presidente Javier Milei se encuentra reunido en la Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza , en la previa de la sesión en la Cámara baja que se desarrollará este miércoles sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo busca asegurar los votos necesarios para avanzar con proyectos económicos y designaciones judiciales, en una semana marcada por la tensión política y el pulso legislativo.

El objetivo de Milei es recuperar protagonismo político con una cumbre en la Casa Rosada que empezó a las 17:30, que busca reordenar la estrategia del Gobierno en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados para discutir la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria y la nueva Ley de Inocencia Fiscal II, que se trata de dos proyectos prioritarios en la agenda libertaria en el Congreso.

En tal sentido, el cónclave se desarrolla mientras el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo , prepara una conferencia de prensa para este miércoles por la mañana en la que anunciará medidas económicas, todavía con temario a definir. Además, el oficialismo citó a una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado con la intención de sesionar el jueves sobre tratados internacionales y 67 pliegos judiciales.

Con esta agenda, el jefe de Estado busca reforzar la centralidad política y sostener la exposición pública de los últimos días, tras su participación en el Consejo de las Américas y la reunión con su Gabinete, donde ratificó el rumbo económico y rechazó críticas sobre la morosidad en el sistema de préstamos.

Por lo pronto, la mesa política de la administración libertaria volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada para buscar mostrarse hiperactivos para echar por tierra todas las versiones que advierten una desconexión de la cúpula del Ejecutivo con los problemas que azotan a la economía y la socied ad. Tras el encuentro, que duró tres horas y transcurrió en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ninguno de los nueve integrantes se llevó una definición concreta de los próximos pasos del oficialismo.

Javier Milei también se reunió con su Gabinete después de varias semanas

El presidente Javier Milei el este lunes a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete tras 23 días de actividades reservadas en la Quinta de Olivos, un par de viajes internacionales y una serie de apariciones públicas para defender su programa económico. Además de los ministros, participaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, la jefa del bloque, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La última vez que el mandatario se juntó con la primera línea del Gobierno había sido el 9 de julio.

Durante el encuentro, el Presidente reafirmó que "no va a entregar las ideas que guían la gestión" y que "al populismo no se le gana con más populismo". En ese sentido, sostuvo que "para ganar no se hacen trampas" y que "no va a traicionar sus ideas en post de resultados electoral".

A partir de un análisis profundo de las principales variables económicas, se evaluó especialmente la evolución del debate sobre la morosidad y se concluyó que los indicadores "no reflejan una situación de crisis". Asimismo, se observó que el incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente.

"También se analizaron las distintas medidas que el Gobierno viene implementando para trabajar sobre la morosidad y mejorar las condiciones de financiamiento, entre ellas la reducción de la inflación y del riesgo país y el trabajo con los distintos actores del sector para renegociar las tasas y extender los plazos", expresaron desde Casa Rosada.

"La reunión tuvo como eje el análisis de la situación real de la economía a partir de los indicadores concretos y la definición de las acciones necesarias para continuar trabajando sobre los problemas existentes, con el objetivo de profundizar el proceso de estabilización y crecimiento", concluyeron.