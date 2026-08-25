Bombazo en River: Germán Pezzella rescindió su contrato y se despidió con un emotivo mensaje El defensor campeón del mundo, que se entrenaba apartado del plantel por decisión dirigencial, llegó a un acuerdo para sellar su salida del club de sus amores, donde ganó cinco títulos. Por Agregar C5N en









Germán Pezzella rescindió el contrato de común acuerdo con el club. EFE/ Osvaldo Villarroel

El defensor central Germán Pezzella anunció su salida de River Plate de manera abrupta y tras ser apartado del plantel por una decisión dirigencial a mitad de año. El jugador de 35 años, surgido de las inferiores del club y campeón del mundo en Qatar 2022, rescindió de común acuerdo su vínculo contractual con la institución, el cual se extendía originalmente hasta diciembre de 2027. "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", expresó.

A través de sus redes sociales, el zaguero compartió una foto besando el escudo de la camiseta acompañada de un sentido mensaje. Minutos después, River oficializó su salida en la plataforma X, agradeciendo su entrega y destacando los cinco títulos que conquistó vistiendo la banda roja durante sus dos etapas en el club.

La desvinculación se concretó luego de semanas de alta tensión, en las que Pezzella estuvo entrenándose de manera diferenciada en el predio de Cantilo junto a otros futbolistas que no eran tenidos en cuenta por el director técnico Eduardo Coudet. El central formaba parte de un numeroso grupo de marginados por la dirigencia y el cuerpo técnico, entre los que todavía se encuentran futbolistas de renombre como Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Matías Viña.

La situación de Pezzella dentro del club generó un fuerte revuelo interno, al punto de que el propio plantel de River le solicitó formalmente a la dirigencia su reincorporación y la de Bustos, un pedido que finalmente fue rechazado por las autoridades. Aunque no trascendieron oficialmente los nombres de quienes encabezaron esta iniciativa, se especula con que referentes de peso y excompañeros de la Selección argentina, como Marcos Acuña y Nicolás Otamendi, estuvieron detrás de la gestión.

Pezzella había llegado a River a mediados de 2024, proveniente de Betis. X (@RiverPlate) El segundo ciclo del defensor en Núñez había comenzado en agosto de 2024 bajo la conducción de Marcelo Gallardo, tras el pago de una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares al Betis de España. A pesar de la ilusión inicial de los hinchas por recuperar la solidez defensiva, la campaña se complicó tras la dura semifinal de Copa Libertadores perdida ante Atlético Mineiro y la posterior pérdida de terreno frente a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Para colmo, en agosto de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo marginó de las canchas por 242 días, logrando regresar recién en abril de 2026 frente a Blooming por la Copa Sudamericana.