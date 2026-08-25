Asaltaron una joyería, golpearon al dueño y los detuvieron mientras comían en una parrilla El robo ocurrió en pleno centro de San Miguel. Los delincuentes fueron capturados a cuatro kilómetros del comercio, mientras almorzaban y repartían el botín. Por Agregar C5N en









El robo ocurrió en un local ubicado en Paunero 1480, en San Miguel.

Dos delincuentes asaltaron una joyería, golpearon a su propietario y terminaron detenidos horas después mientras comían en una parrilla. El hecho ocurrió este lunes en la localidad de San Miguel.

El atraco ocurrió en un local ubicado sobre la calle Paunero 1480, cuando uno de los sospechosos ingresó al comercio con la falsa apariencia de un cliente. De forma simultánea, el segundo asaltante permaneció en la vereda para vigilar la zona y facilitar la posterior huida.

Una vez adentro del establecimiento, el agresor atacó al dueño, de 76 años, sustrajo $2.500.000, cadenas, relojes y el automóvil particular de la víctima para escapar del centro comercial.

Las cámaras de seguridad permitieron localizar a los sospechosos Tras la denuncia al servicio 911, los investigadores analizaron los registros de los dispositivos de videovigilancia instalados en distintos puntos del distrito. El seguimiento de las imágenes permitió reconstruir el trayecto exacto que realizaron los ladrones luego de la fuga a bordo del vehículo robado.

Los efectivos policiales ubicaron a los delincuentes en un restaurante ubicado a cuatro kilómetros de la joyería, donde aprehendieron a ambos hombres mientras repartían el botín e incautaron los elementos robados.

Durante la identificación formal, las autoridades comprobaron que uno de los aprehendidos contaba con un pedido de captura activo emitido por el Juzgado de Garantías de Dolores.