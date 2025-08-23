Se supo el nuevo monto de la AUH de ANSES: qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre el próximo pago de esta prestación. Por







Anses dio detalles sobre cuánto pagará por la Tarjeta Alimentar en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el próximo mes el aumento de los haberes será del 1,9%, en base a la fórmula de ajustes vigente. En ese sentido, se indicó que esta suba afectará el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero no el total de la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de Administración Nacional de la Seguridad Social Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico. Freepik AUH de ANSES: monto de septiembre 2025 Con el incremento del 1,9%, el monto de la Asignación Universal por Hijo en septiembre pasará a ser de $115.087. Aunque de ese total, todos los meses Anses retiene un 20% hasta que las familias presenten la Libreta AUH. Por lo que finalmente el pago va a ser de $92.070 por hijo.

En paralelo, también se modificaron los importes para quienes reciben la AUH por discapacidad, que sube a $374.744. Este incremento es parte, como siempre, de la política de movilidad de las asignaciones, que busca mantener los ingresos más o menos a la altura de las variables económicas del país.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025 A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, los montos de la Tarjeta Alimentar no van a tener modificaciones en el mes de septiembre, ya que este beneficio no está sujeto a los ajustes por inflación, y los montos quedan congelados en el valor de meses anteriores. Las cifras, que varían según la cantidad de hijos por familia, son:

$52.250 para familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad.

para familias con menor de 14 años o con discapacidad. $81.936 para quienes tengan dos hijos.

para quienes tengan $108.062 para hogares con tres hijos o más.