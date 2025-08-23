Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

En la mayoría de los hogares hay ciertos utensilios o materiales que se usan a diario en la cocina, pero que a veces terminan desechados sin explorar otras posibilidades. Reutilizarlos de manera creativa puede transformar lo que parecía un residuo en algo útil y práctico.
El reciclaje de objetos cotidianos ha ganado popularidad gracias a la posibilidad de combinar funcionalidad con cuidado del medio ambiente. Descubrir métodos simples para reciclar estos elementos permite aprovechar mejor los recursos disponibles y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de desperdicios.
De qué forma podés reciclar el aceite usado en tu casa
como-reciclar-el-aceite-quemado-de-auto.jpg
La manera más práctica de reciclar el aceite de cocina es llevarlo a un punto limpio, donde hay contenedores específicos para este residuo, aunque también se pueden usar algunos contenedores urbanos disponibles en ciertas ciudades o municipios.
El aceite que se puede reciclar proviene principalmente de frituras, asados y restos vegetales de la cocina. También puede incluir grasas de alimentos enlatados o manteca de cerdo, siempre y cuando no sean aceites de motor, industriales o con base de petróleo, que deben ser gestionados por los fabricantes a través de entidades como Sigaus.
Entre las formas de reutilización casera del aceite se encuentran: filtrar y usarlo para hacer velas o jabones, lubricar bisagras y cerraduras, proteger muebles de madera, e incluso emplearlo como exfoliante corporal gracias a sus propiedades beneficiosas para la piel.