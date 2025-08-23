23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Muchos artículos básicos de cocina ofrecen oportunidades para darles una segunda vida dentro del hogar.

Por
El reciclaje de objetos cotidianos

El reciclaje de objetos cotidianos

Freepik

En la mayoría de los hogares hay ciertos utensilios o materiales que se usan a diario en la cocina, pero que a veces terminan desechados sin explorar otras posibilidades. Reutilizarlos de manera creativa puede transformar lo que parecía un residuo en algo útil y práctico.

Los expertos aclaran que estas larvas son inofensivas para el organismo humano.
Te puede interesar:

Si tenés que limpiar e higiniezar las frutas y verduras, este es el mejor truco para hacerlo

El reciclaje de objetos cotidianos ha ganado popularidad gracias a la posibilidad de combinar funcionalidad con cuidado del medio ambiente. Descubrir métodos simples para reciclar estos elementos permite aprovechar mejor los recursos disponibles y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de desperdicios.

De qué forma podés reciclar el aceite usado en tu casa

como-reciclar-el-aceite-quemado-de-auto.jpg

La manera más práctica de reciclar el aceite de cocina es llevarlo a un punto limpio, donde hay contenedores específicos para este residuo, aunque también se pueden usar algunos contenedores urbanos disponibles en ciertas ciudades o municipios.

El aceite que se puede reciclar proviene principalmente de frituras, asados y restos vegetales de la cocina. También puede incluir grasas de alimentos enlatados o manteca de cerdo, siempre y cuando no sean aceites de motor, industriales o con base de petróleo, que deben ser gestionados por los fabricantes a través de entidades como Sigaus.

Entre las formas de reutilización casera del aceite se encuentran: filtrar y usarlo para hacer velas o jabones, lubricar bisagras y cerraduras, proteger muebles de madera, e incluso emplearlo como exfoliante corporal gracias a sus propiedades beneficiosas para la piel.

Noticias relacionadas

Existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable.

Por qué las canas pueden fortalecer el cabello y hacen lucir tu pelo de forma única

Si buscas hacer una típica salsa italiana, hay dos ingredientes que vas a tener que evitar.

Ni azúcar ni orégano: los 2 ingredientes secretos que chefs italianos evitan poner en la salsa

Qué se puede hacer en este precioso parador cercano a Buenos Aires.

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo soñado para relajar de la rutina

¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 13 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 50 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 57 minutos
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora
El reciclaje de objetos cotidianos

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Hace 1 hora