El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué prestación corresponde este monto.

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el aumento de septiembre será del 1,9% , en relación al último dato de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es por eso que aquellas personas que hayan contraído matrimonio pueden cobrar un extra de $100.421 por única vez el próximo mes.

La APU por Matrimonio de Anses la pueden cobrar los siguientes grupos:

APU por Matrimonio de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Gracias al aumento del 1,9%, en septiembre la Asignación de Pago Único de Matrimonio será de $100.421.

APU por Matrimonio de ANSES: cómo acceder

El trámite de inscripción para percibir la APU por Matrimonio se puede realizar tanto de forma presencial con turno en una oficina de la entidad como a través del canal de Atención Virtual que funciona en el sitio oficial del organismo, al que se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En ambos casos es primordial contar con el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio.