El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué prestación corresponde este monto.

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el aumento de septiembre será del 1,9%, en relación al último dato de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es por eso que aquellas personas que hayan contraído matrimonio pueden cobrar un extra de $100.421 por única vez el próximo mes.

Cómo cobrar el bono de ANSES por matrimonio

Cómo cobrar el bono de ANSES por matrimonio

APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder

La APU por Matrimonio de Anses la pueden cobrar los siguientes grupos:

  • Trabajadores registrados (SUAF)
  • Trabajadores de temporada
  • Titulares de la Prestación por Desempleo y de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además deben cumplir con los estos requisitos:

  • El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.
  • Deben estar dentro de los 2 años y 2 meses de ocurrido el matrimonio.
  • Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del evento.
  • Los trabajadores en relación de dependencia deben tener una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

APU por Matrimonio de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Gracias al aumento del 1,9%, en septiembre la Asignación de Pago Único de Matrimonio será de $100.421.

APU por Matrimonio de ANSES: cómo acceder

El trámite de inscripción para percibir la APU por Matrimonio se puede realizar tanto de forma presencial con turno en una oficina de la entidad como a través del canal de Atención Virtual que funciona en el sitio oficial del organismo, al que se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En ambos casos es primordial contar con el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio.

