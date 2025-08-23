23 de agosto de 2025 Inicio
Atención ANSES: bancos ofrecen créditos accesibles de hasta 72 cuotas

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes pueden solicitar estos préstamos.

Anses explicó que los beneficiarios de la AUH y SUAF pueden acecder a préstamos que ofrecen el Banco Nación y el Banco Provincia.

ANSES

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a préstamos de hasta $1.350.000 otorgados por el Banco Nación y el Banco Provincia. Ellos son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Para acceder es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por las entidades.

AUH de ANSES: cómo acceder a un crédito de $1.350.000 en septiembre 2025

Madre hijo AUH

ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos

Los préstamos están dirigidos a los siguientes grupos:

  • Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.
  • Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.
  • Que mantengan buen historial crediticio.
  • Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

Montos y plazos de los créditos

Los créditos ofrecen montos mínimos de $100.000 y montos máximos de hasta $1.350.000, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas durante todo el préstamo.

Cómo acceder al crédito

La solicitud del trámite se realiza de forma online, desde el homebanking del Banco Nación o Banco Provincia:

  • Ingresar a la web oficial del banco.
  • Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.
  • Iniciar sesión con usuario y clave digital.
  • Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).
  • Elegir monto y plazo.
  • Confirmar la solicitud.

La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.

