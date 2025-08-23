Atención ANSES: bancos ofrecen créditos accesibles de hasta 72 cuotas La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes pueden solicitar estos préstamos. Por







Anses explicó que los beneficiarios de la AUH y SUAF pueden acecder a préstamos que ofrecen el Banco Nación y el Banco Provincia. ANSES

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a préstamos de hasta $1.350.000 otorgados por el Banco Nación y el Banco Provincia. Ellos son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Para acceder es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por las entidades.

Madre hijo AUH Freepik ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos Los préstamos están dirigidos a los siguientes grupos:

Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.

Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.

Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.

Que mantengan buen historial crediticio.

Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

Montos y plazos de los créditos Los créditos ofrecen montos mínimos de $100.000 y montos máximos de hasta $1.350.000, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas durante todo el préstamo.

Cómo acceder al crédito La solicitud del trámite se realiza de forma online, desde el homebanking del Banco Nación o Banco Provincia:

Ingresar a la web oficial del banco.

Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.

Iniciar sesión con usuario y clave digital.

Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).

Elegir monto y plazo.

Confirmar la solicitud. La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.