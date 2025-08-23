Atención ANSES: bancos ofrecen créditos accesibles de hasta 72 cuotas

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a préstamos de hasta $1.350.000 otorgados por el Banco Nación y el Banco Provincia. Ellos son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Para acceder es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por las entidades.
ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos
Los préstamos están dirigidos a los siguientes grupos:
Montos y plazos de los créditos
Los créditos ofrecen montos mínimos de $100.000 y montos máximos de hasta $1.350.000, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas durante todo el préstamo.
Cómo acceder al crédito
La solicitud del trámite se realiza de forma online, desde el homebanking del Banco Nación o Banco Provincia:
- Ingresar a la web oficial del banco.
- Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.
- Iniciar sesión con usuario y clave digital.
- Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).
- Elegir monto y plazo.
- Confirmar la solicitud.
La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.