APU por Adopción de ANSES: paso a paso para cobrar $401.004 en septiembre 2025

La Asignación de Pago Único por Adopción alcanzará los $401.004,96 en septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único a partir de septiembre de 2025 . En este marco, la APU por Adopción se eleva a $401.004,96 , con un ajuste del 1,9% respecto al mes anterior.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Esta prestación se otorga por única vez y está destinada a familias que concretan la adopción de un menor , siempre que cumplan con los requisitos fijados por la Anses.

El beneficio está dirigido a trabajadores registrados, rurales, desempleados y veteranos de guerra.

Personas que hayan percibido Asignación Universal por Hijo (AUH), con o sin discapacidad , y la Asignación por Embarazo durante el mes de la adopción

Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

En todos los casos, se requiere acreditar la sentencia judicial de adopción.

APU por Adopción de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $401.004,96, con el incremento aplicado según la variación inflacionaria. Este pago se realiza por única vez y constituye una ayuda económica relevante para los hogares que atraviesan el proceso de adopción.

APU por Adopción de ANSES: cómo acceder

Para iniciar el trámite es necesario realizar la gestión en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno presencial en las oficinas. La documentación requerida incluye:

DNI vigente de los adoptantes y del niño

Sentencia de adopción

Partida de nacimiento actualizada

La gestión del trámite puede realizarse en Mi ANSES o con turno presencial en las oficinas del organismo.

El plazo para presentar la solicitud es de entre 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción. Una vez aprobada, la acreditación del monto se efectúa directamente en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de 30 días hábiles.