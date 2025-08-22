22 de agosto de 2025 Inicio
APU por Adopción de ANSES: paso a paso para cobrar $401.004 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que la prestación tendrá un aumento del 1,9%.

La Asignación de Pago Único por Adopción alcanzará los $401.004

La Asignación de Pago Único por Adopción alcanzará los $401.004,96 en septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único a partir de septiembre de 2025. En este marco, la APU por Adopción se eleva a $401.004,96, con un ajuste del 1,9% respecto al mes anterior.

Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.
Esta prestación se otorga por única vez y está destinada a familias que concretan la adopción de un menor, siempre que cumplan con los requisitos fijados por la Anses.

APU adopción (1).png
El beneficio está dirigido a trabajadores registrados, rurales, desempleados y veteranos de guerra.

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio está disponible para:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Trabajadores por temporada o rurales

  • Beneficiarios de la prestación por desempleo

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Personas que hayan percibido Asignación Universal por Hijo (AUH), con o sin discapacidad, y la Asignación por Embarazo durante el mes de la adopción

En todos los casos, se requiere acreditar la sentencia judicial de adopción.

APU por Adopción de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $401.004,96, con el incremento aplicado según la variación inflacionaria. Este pago se realiza por única vez y constituye una ayuda económica relevante para los hogares que atraviesan el proceso de adopción.

APU por Adopción de ANSES: cómo acceder

Para iniciar el trámite es necesario realizar la gestión en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno presencial en las oficinas. La documentación requerida incluye:

  • DNI vigente de los adoptantes y del niño

  • Sentencia de adopción

  • Partida de nacimiento actualizada

APU ANSES 3
La gestión del trámite puede realizarse en Mi ANSES o con turno presencial en las oficinas del organismo.

El plazo para presentar la solicitud es de entre 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción. Una vez aprobada, la acreditación del monto se efectúa directamente en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de 30 días hábiles.

