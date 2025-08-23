23 de agosto de 2025 Inicio
Qué cambio implementó ARCA para las compras de productos particulares en Chile

Durante este fin de semana largo entró en vigencia el permiso de ARCA que autoriza a los argentinos a ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

 

Durante este fin de semana largo se puso en marcha por primera vez el permiso de ARCA, que permite a los argentinos ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile como parte de su equipaje personal. La normativa marca un cambio importante, ya que antes estaba prohibido traer este tipo de productos sin atravesar trámites aduaneros engorrosos y costosos. Con esta regulación, el proceso se vuelve más simple para quienes buscan aprovechar la oferta disponible en el país vecino.

¿Cómo puedo saber si tengo deudas con ARCA?
El objetivo de la medida es facilitar el acceso a una mayor variedad de electrodomésticos y, al mismo tiempo, brindar a los consumidores la posibilidad de ahorrar gracias a los precios chilenos. Los viajeros ya no enfrentan las restricciones que antes impedían traer artículos básicos para el hogar, como heladeras, cocinas o lavarropas. Además, este cambio puede impulsar la dinámica comercial entre ambos países, al menos en lo que respecta a compras para uso personal y familiar.

El permiso de ARCA detalla qué productos se encuentran autorizados para ingresar. Entre ellos se incluyen heladeras, freezers, cocinas, hornos, microondas, lavarropas, secarropas y lavavajillas, todos considerados de línea blanca. Esta lista resulta clave para que los argentinos conozcan con claridad qué artículos están habilitados y eviten complicaciones en la frontera. De esta manera, el nuevo esquema ofrece mayor previsibilidad y asegura que las compras puedan realizarse sin contratiempos.

ARCA
La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera.

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera.

Qué costo tiene según ARCA traer electrodomésticos de "línea blanca" desde Chile

El nuevo permiso de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a aplicarse este fin de semana largo y abrió una alternativa inédita para quienes cruzan a Chile. Ahora los argentinos pueden ingresar electrodomésticos de línea blanca en su equipaje personal, algo que hasta hace poco estaba completamente restringido. La medida se presenta como una oportunidad para quienes desean adquirir productos de calidad a precios más convenientes.

La normativa fija pautas precisas para que el beneficio mantenga un carácter exclusivamente personal. El ingreso está limitado a una unidad por categoría y por año calendario, lo que impide que la disposición se utilice con fines comerciales. De esta manera, se promueve un acceso más simple a los electrodomésticos sin perder el control aduanero sobre la circulación de bienes.

Dentro de los artículos autorizados figuran heladeras, freezers, lavarropas y secarropas, incluidos los modelos combinados, junto con aires acondicionados de uso doméstico. Estas opciones permiten a los viajeros renovar el equipamiento de sus hogares con mayor facilidad. La inclusión de estos productos responde a las necesidades más comunes de las familias argentinas.

Lavarropas
Lavar la ropa es una actividad indispensable en la rutina diaria, aunque los métodos y hábitos para hacerlo pueden ser muy diversos

Lavar la ropa es una actividad indispensable en la rutina diaria, aunque los métodos y hábitos para hacerlo pueden ser muy diversos

Cómo es el trámite que debés hacer en ARCA

Para los argentinos que quieran aprovechar el permiso especial de ARCA y traer electrodomésticos de línea blanca desde Chile, es necesario cumplir con un procedimiento puntual. Estos artículos no forman parte de la franquicia de equipaje común, por lo que requieren trámites adicionales. Seguir cada paso con anticipación garantiza un ingreso sin demoras ni complicaciones en la frontera.

  • Completar la Declaración Jurada: Antes de llegar al paso fronterizo, se debe ingresar al micrositio "Viajeros" en la página oficial de ARCA y completar el formulario OM2153-A, declarando que el producto será destinado a uso personal.
  • Pagar los impuestos: Una vez presentado el formulario, el sistema emite una liquidación con aranceles y gravámenes. El pago debe efectuarse antes de continuar con el trámite.
  • Presentar la documentación en Aduana: Al llegar al control, es obligatorio mostrar el comprobante de pago, en formato digital o impreso, junto con la documentación generada por el sistema. Con este último paso, el electrodoméstico queda liberado y puede ingresar al país.
ARCA

Cumplir con estas indicaciones permite disfrutar de la compra en forma segura y dentro de la normativa vigente. Una preparación adecuada asegura que el procedimiento sea rápido, evitando inconvenientes y garantizando una experiencia aduanera sin contratiempos.

La lista también contempla cocinas, hornos eléctricos o a gas, microondas, calefones y termotanques eléctricos. Con esta ampliación, se cubre una gama más completa de electrodomésticos básicos para el día a día. El permiso no solo ofrece alternativas prácticas para el consumidor, sino que también simplifica los procedimientos en frontera al dejar en claro qué productos pueden ingresar sin inconvenientes.

