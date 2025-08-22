APU por Nacimiento de ANSES: paso a paso para cobrar $67.062 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó quiénes recibirán esta prestación el próximo mes.

La Asignación de Pago Único por Nacimiento llegará a $67.062,91 en septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) desde septiembre de 2025 . Dentro de ellas, la APU por Nacimiento se fijó en $67.062,91 , con un ajuste del 1,9% respecto a agosto.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Este beneficio se otorga por única vez y está destinado a familias que acrediten el nacimiento de un hijo , cumpliendo con los requisitos establecidos por la Anses.

El beneficio alcanza a trabajadores registrados, rurales, por temporada, desempleados y veteranos de guerra.

Personas que durante el mes del nacimiento hayan tenido derecho a Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo o Asignación por Hijo con Discapacidad

Personas que perciben haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

En todos los casos se debe acreditar la documentación correspondiente para recibir el beneficio.

APU por Nacimiento de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $67.062,91, con el incremento aplicado en función de la variación inflacionaria. Este monto busca acompañar a las familias en los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar.

APU por Nacimiento de ANSES: cómo acceder

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitando un turno presencial en las oficinas del organismo. La documentación requerida incluye:

DNI vigente de madre y/o padre

DNI del hijo

Partida de nacimiento actualizada

ANSES AUH 1.png El trámite se puede gestionar online en Mi ANSES o con turno presencial en oficinas del organismo. Freepik

El plazo para iniciar el trámite es de entre 2 meses y 2 años posteriores al nacimiento. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles.