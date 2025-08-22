APU por Nacimiento de ANSES: paso a paso para cobrar $67.062 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único(APU) desde septiembre de 2025. Dentro de ellas, la APU por Nacimiento se fijó en $67.062,91, con un ajuste del 1,9% respecto a agosto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó quiénes recibirán esta prestación el próximo mes.
Este beneficio se otorga por única vez y está destinado a familias que acrediten el nacimiento de un hijo, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Anses.
El beneficio está disponible para:
Trabajadores en relación de dependencia
Personas que perciben haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Trabajadores por temporada o rurales
Titulares de la prestación por desempleo
Personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Personas que durante el mes del nacimiento hayan tenido derecho a Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo o Asignación por Hijo con Discapacidad
En todos los casos se debe acreditar la documentación correspondiente para recibir el beneficio.
Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $67.062,91, con el incremento aplicado en función de la variación inflacionaria. Este monto busca acompañar a las familias en los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar.
El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitando un turno presencial en las oficinas del organismo. La documentación requerida incluye:
DNI vigente de madre y/o padre
DNI del hijo
Partida de nacimiento actualizada
El plazo para iniciar el trámite es de entre 2 meses y 2 años posteriores al nacimiento. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles.