22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

APU por Nacimiento de ANSES: paso a paso para cobrar $67.062 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó quiénes recibirán esta prestación el próximo mes.

Por
La Asignación de Pago Único por Nacimiento llegará a $67.062

La Asignación de Pago Único por Nacimiento llegará a $67.062,91 en septiembre 2025.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único(APU) desde septiembre de 2025. Dentro de ellas, la APU por Nacimiento se fijó en $67.062,91, con un ajuste del 1,9% respecto a agosto.

Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.
Te puede interesar:

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Este beneficio se otorga por única vez y está destinado a familias que acrediten el nacimiento de un hijo, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Anses.

APU ANSES 2
El beneficio alcanza a trabajadores registrados, rurales, por temporada, desempleados y veteranos de guerra.

El beneficio alcanza a trabajadores registrados, rurales, por temporada, desempleados y veteranos de guerra.

APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio está disponible para:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Personas que perciben haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Trabajadores por temporada o rurales

  • Titulares de la prestación por desempleo

  • Personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Personas que durante el mes del nacimiento hayan tenido derecho a Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo o Asignación por Hijo con Discapacidad

En todos los casos se debe acreditar la documentación correspondiente para recibir el beneficio.

APU por Nacimiento de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $67.062,91, con el incremento aplicado en función de la variación inflacionaria. Este monto busca acompañar a las familias en los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar.

APU por Nacimiento de ANSES: cómo acceder

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitando un turno presencial en las oficinas del organismo. La documentación requerida incluye:

  • DNI vigente de madre y/o padre

  • DNI del hijo

  • Partida de nacimiento actualizada

ANSES AUH 1.png
El trámite se puede gestionar online en Mi ANSES o con turno presencial en oficinas del organismo.

El trámite se puede gestionar online en Mi ANSES o con turno presencial en oficinas del organismo.

El plazo para iniciar el trámite es de entre 2 meses y 2 años posteriores al nacimiento. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

La Asignación de Pago Único por Adopción alcanzará los $401.004,96 en septiembre 2025.

APU por Adopción de ANSES: paso a paso para cobrar $401.004 en septiembre 2025

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 22 de agosto

La ministra Pettovello participó de la conferencia Argentina: perspectivas económicas y políticas en la jornada organizada por Council of the Americas.

Tras el veto a los aumentos, el Gobierno anunció beneficios para los jubilados en supermercados y comercios

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

Anses informó quiénes cobran $67.062 en septiembre.

ANSES deposita un extra único de $67.062: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Rating Cero

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

últimas noticias

El dolar cotiza cercano a los $1.300. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.300

Hace 18 minutos
El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

Hace 26 minutos
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Hace 34 minutos
La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Hace 37 minutos
Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Hace 38 minutos