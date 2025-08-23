APU por Matrimonio de ANSES: paso a paso para cobrar $100.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único a partir de septiembre de 2025. Entre ellas, la APU por Matrimonio alcanzará los $100.421,34, con un ajuste del 1,9% respecto a agosto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el monto de esta Asignación de Pago Único en el próximo mes, tras un incremento del 1,9% en línea con la inflación.
Este beneficio se otorga por única vez y está destinado a quienes acrediten su casamiento, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Anses.
El beneficio está disponible para:
Trabajadores en relación de dependencia
Titulares de la prestación por desempleo
Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Trabajadores de temporada o rurales
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
El beneficio se abona a ambos cónyuges siempre que estén comprendidos en el Régimen de Asignaciones Familiares y cumplan con la presentación de la documentación correspondiente.
Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $100.421,34, con el incremento aplicado en función de la variación inflacionaria. Este monto busca acompañar a los matrimonios en los gastos iniciales vinculados a la celebración y al nuevo proyecto familiar.
El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo en las oficinas del organismo. La documentación requerida incluye:
DNI vigente de ambos cónyuges
Partida o acta de matrimonio actualizada
Datos personales y vínculos familiares registrados en Anses
El plazo para iniciar el trámite es de entre 2 meses y 2 años posteriores a la fecha del casamiento. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles.