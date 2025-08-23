23 de agosto de 2025 Inicio
APU por Matrimonio de ANSES: paso a paso para cobrar $100.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el monto de esta Asignación de Pago Único en el próximo mes, tras un incremento del 1,9% en línea con la inflación.

La Asignación de Pago Único por Matrimonio subirá a $100.421

La Asignación de Pago Único por Matrimonio subirá a $100.421,34 en septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único a partir de septiembre de 2025. Entre ellas, la APU por Matrimonio alcanzará los $100.421,34, con un ajuste del 1,9% respecto a agosto.

Este beneficio se otorga por única vez y está destinado a quienes acrediten su casamiento, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Anses.

El beneficio está dirigido a trabajadores registrados, desempleados y veteranos de guerra.

APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio está disponible para:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Titulares de la prestación por desempleo

  • Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Trabajadores de temporada o rurales

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

El beneficio se abona a ambos cónyuges siempre que estén comprendidos en el Régimen de Asignaciones Familiares y cumplan con la presentación de la documentación correspondiente.

APU por Matrimonio de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Desde septiembre 2025, el valor de la asignación será de $100.421,34, con el incremento aplicado en función de la variación inflacionaria. Este monto busca acompañar a los matrimonios en los gastos iniciales vinculados a la celebración y al nuevo proyecto familiar.

APU por Matrimonio de ANSES: cómo acceder

El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo en las oficinas del organismo. La documentación requerida incluye:

  • DNI vigente de ambos cónyuges

  • Partida o acta de matrimonio actualizada

  • Datos personales y vínculos familiares registrados en Anses

El trámite puede hacerse en Mi ANSES o en oficinas con turno previo.

El plazo para iniciar el trámite es de entre 2 meses y 2 años posteriores a la fecha del casamiento. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles.

