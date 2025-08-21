21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita un extra único de $67.062: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto.

Por
Anses informó quiénes cobran $67.062 en septiembre.

Anses informó quiénes cobran $67.062 en septiembre.

anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega en septiembre $67.062 por única vez a aquellas familias que hayan registrado el nacimiento de un hijo. Se trata de una de las líneas de las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que se entrega solo una vez en determinadas situaciones.

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.
Te puede interesar:

El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

APU por nacimiento ANSES
Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan un respaldo financiero otorgado por el Estado a través de la administración del organismo previsional en situaciones particulares

Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan un respaldo financiero otorgado por el Estado a través de la administración del organismo previsional en situaciones particulares

APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación de Pago Único por nacimiento la pueden cobrar trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo y la Pensión honorífica de veteranos de guerra, y también para aquellos que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo.

Además, es necesario que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen los topes máximos vigentes al momento del nacimiento y que el niño tenga entre 2 meses y 2 años al momento de la solicitud, según ANSES.

Para gestionar el cobro, los beneficiarios deben presentar documentación que confirme el nacimiento del bebé y acredite su identidad, además de cumplir con los requisitos administrativos indicados por la Anses. El certificado de nacimiento y DNI actualizados son documentos fundamentales para la tramitación.

APU por Nacimiento de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

El monto de la APU por Nacimiento en septiembre será de $67.062,91, gracias al aumento del 1,9% previsto por la fórmula de ajustes vigente.

APU por Nacimiento de ANSES: cómo acceder

El trámite puede realizarse en línea a través de Atención Virtual o de forma presencial con turno en una oficina de Anses. Los pasos incluyen:

  • Acreditar los datos personales y los vínculos familiares en el sistema Mi ANSES.
  • Reunir la documentación necesaria: DNI de madre o padre, DNI del hijo, partida de nacimiento o sentencia de adopción.
  • Ingresar en Atención Virtual y seleccionar la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción”.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó qué grupo cobra $326.221 en septiembre. 

ANSES paga $326.221 en septiembre 2025: el grupo que puede cobrar este monto

La jubilación mínima se actualiza en septiembre y alcanzará los $320.214 más un bono de $70.000.

Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 21 de agosto

La Anses fijó en $401.074 el valor de la APU por Adopción en septiembre 2025.

ANSES paga $401.074 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses informó quiénes cobran $2.155.162 en septiembre.

ANSES paga $2.155.162 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses dio la fecha límite para anotarse en las Becas Progresar.

Atención ANSES: últimos días para anotarse a las Becas Progresar

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 4 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 5 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 6 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 9 minutos
Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

Cuál es el truco ideal para enfriar una cerveza en minutos sin necesitar una heladera o freezer

Hace 15 minutos