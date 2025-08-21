ANSES deposita un extra único de $67.062: quiénes pueden acceder en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto. Por







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega en septiembre $67.062 por única vez a aquellas familias que hayan registrado el nacimiento de un hijo. Se trata de una de las líneas de las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que se entrega solo una vez en determinadas situaciones.

APU por nacimiento ANSES Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan un respaldo financiero otorgado por el Estado a través de la administración del organismo previsional en situaciones particulares Freepik APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder La Asignación de Pago Único por nacimiento la pueden cobrar trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo y la Pensión honorífica de veteranos de guerra, y también para aquellos que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo.

Además, es necesario que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen los topes máximos vigentes al momento del nacimiento y que el niño tenga entre 2 meses y 2 años al momento de la solicitud, según ANSES.

Para gestionar el cobro, los beneficiarios deben presentar documentación que confirme el nacimiento del bebé y acredite su identidad, además de cumplir con los requisitos administrativos indicados por la Anses. El certificado de nacimiento y DNI actualizados son documentos fundamentales para la tramitación.

APU por Nacimiento de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025 El monto de la APU por Nacimiento en septiembre será de $67.062,91, gracias al aumento del 1,9% previsto por la fórmula de ajustes vigente.

APU por Nacimiento de ANSES: cómo acceder El trámite puede realizarse en línea a través de Atención Virtual o de forma presencial con turno en una oficina de Anses. Los pasos incluyen: Acreditar los datos personales y los vínculos familiares en el sistema Mi ANSES.

Reunir la documentación necesaria: DNI de madre o padre, DNI del hijo, partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Ingresar en Atención Virtual y seleccionar la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción”.