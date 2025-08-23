AUH de ANSES: cómo acceder a un crédito de $1.350.000 en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma solicitar este préstamo. Por







Anses explicó de qué forma los beneficiarios de la AUH pueden acceder a un crédito de $1.350.000 en septiembre. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) accedan a préstamos a través del Banco Nación y el Banco Provincia con montos de hasta $1.350.000, con acreditación rápida y en cuotas fijas.

Creditos ANSES La cancelación de los créditos se justifica por la situación de emergencia pública en diversos ámbitos, declarada en el DNU 70/2023. istock Atención AUH de ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos El objetivo es brindar montos accesibles desde $100.000 hasta $1.350.000 con plazos de entre 12 y 72 meses, aunque para acceder es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por las entidades.

Pueden solicitar estos préstamos:

Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.

Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.

Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.

Que mantengan buen historial crediticio.

Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

Montos y plazos de los créditos A continuación se detallan las especificaciones de los préstamos: