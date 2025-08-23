AUH de ANSES: cómo acceder a un crédito de $1.350.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) accedan a préstamos a través del Banco Nación y el Banco Provincia con montos de hasta $1.350.000, con acreditación rápida y en cuotas fijas.
La cancelación de los créditos se justifica por la situación de emergencia pública en diversos ámbitos, declarada en el DNU 70/2023.
Atención AUH de ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos
El objetivo es brindar montos accesibles desde $100.000 hasta $1.350.000 con plazos de entre 12 y 72 meses, aunque para acceder es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por las entidades.
Pueden solicitar estos préstamos:
Montos y plazos de los créditos
A continuación se detallan las especificaciones de los préstamos:
- Monto mínimo: $100.000
- Monto máximo: $1.350.000
- Plazos: de 12 a 72 meses
- TNA: 79%
- CFTEA: 114,92%
- Cuotas fijas durante todo el préstamo
Cómo acceder al crédito
El trámite se hace de forma 100% digital en los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:
- Ingresar a la web oficial del banco.
- Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.
- Iniciar sesión con usuario y clave digital.
- Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).
- Elegir monto y plazo.
- Confirmar la solicitud.
- La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.