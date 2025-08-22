APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 entran en vigencia los nuevos valores de las Asignaciones de Pago Único(APU), que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único con un incremento del 1,9% a partir del próximo mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 entran en vigencia los nuevos valores de las Asignaciones de Pago Único(APU), que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio.
Estos beneficios se ajustan con un 1,9% de aumento, en línea con la inflación de julio registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y personas que perciben la prestación por desempleo. En este grupo, los beneficiarios pueden solicitar las asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio.
Con el incremento del 1,9%, los valores actualizados de las Asignaciones de Pago Único quedaron de la siguiente manera:
Nacimiento: $67.062,91
Adopción: $401.004,96
Matrimonio: $100.421,34
Estas prestaciones son únicas y se abonan por una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos.
Para tramitar una APU es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitar turno para atención presencial en las oficinas del organismo. Se deben presentar los siguientes documentos:
DNI vigente
Partida de nacimiento en caso de nacimiento o adopción
Acta de matrimonio
La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria del titular, según el CBU informado, en un plazo que varía entre 15 y 30 días hábiles desde la presentación de la documentación.