22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único con un incremento del 1,9% a partir del próximo mes.

Por
Las APU de nacimiento
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 entran en vigencia los nuevos valores de las Asignaciones de Pago Único(APU), que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio.

La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.
Te puede interesar:

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Estos beneficios se ajustan con un 1,9% de aumento, en línea con la inflación de julio registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Anses APU Matrimonio (1).jpg
El monto por nacimiento será de $67.062,91, mientras que por matrimonio ascenderá a $100.421,34.

El monto por nacimiento será de $67.062,91, mientras que por matrimonio ascenderá a $100.421,34.

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y personas que perciben la prestación por desempleo. En este grupo, los beneficiarios pueden solicitar las asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio.

Montos de las APU de ANSES en septiembre 2025

Con el incremento del 1,9%, los valores actualizados de las Asignaciones de Pago Único quedaron de la siguiente manera:

  • Nacimiento: $67.062,91

  • Adopción: $401.004,96

  • Matrimonio: $100.421,34

Estas prestaciones son únicas y se abonan por una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

APU de ANSES: cómo acceder

Para tramitar una APU es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitar turno para atención presencial en las oficinas del organismo. Se deben presentar los siguientes documentos:

  • DNI vigente

  • Partida de nacimiento en caso de nacimiento o adopción

  • Acta de matrimonio

APU ANSES 3
La asignación por adopción alcanzará los $401.004,96 y se abona por única vez a quienes cumplan con los requisitos.

La asignación por adopción alcanzará los $401.004,96 y se abona por única vez a quienes cumplan con los requisitos.

La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria del titular, según el CBU informado, en un plazo que varía entre 15 y 30 días hábiles desde la presentación de la documentación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Asignación de Pago Único por Adopción alcanzará los $401.004,96 en septiembre 2025.

APU por Adopción de ANSES: paso a paso para cobrar $401.004 en septiembre 2025

La Asignación de Pago Único por Nacimiento llegará a $67.062,91 en septiembre 2025.

APU por Nacimiento de ANSES: paso a paso para cobrar $67.062 en septiembre 2025

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 22 de agosto

La ministra Pettovello participó de la conferencia Argentina: perspectivas económicas y políticas en la jornada organizada por Council of the Americas.

Tras el veto a los aumentos, el Gobierno anunció beneficios para los jubilados en supermercados y comercios

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

Anses informó quiénes cobran $67.062 en septiembre.

ANSES deposita un extra único de $67.062: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Rating Cero

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

últimas noticias

El dolar cotiza cercano a los $1.300. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.300

Hace 24 minutos
El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

Hace 32 minutos
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Hace 40 minutos
La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Hace 42 minutos
Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Hace 44 minutos