Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que habrá un ajuste en un beneficio para enamorados desde el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio tendrá un valor de $100.421,34 .

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Este beneficio se actualiza con un 1,9% de aumento , en línea con la inflación de julio difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La prestación está destinada a parejas que contraen matrimonio y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

En todos los casos, se requiere acreditar el matrimonio mediante la presentación del acta correspondiente.

APU por Matrimonio de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

A partir de septiembre, el monto actualizado de la Asignación por Matrimonio será de $100.421,34, tras el incremento del 1,9%. Este pago es único y se otorga a cada uno de los integrantes de la pareja que cumpla con las condiciones previstas en la cuenta bancaria del titular en los plazos estipulados por la Anses.

APU por Matrimonio de ANSES: cómo acceder

Para gestionar el beneficio es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitar un turno presencial en las oficinas del organismo. La documentación a presentar incluye:

DNI vigente

Acta de matrimonio

Anses APU Matrimonio (1).jpg La acreditación del monto se realiza en la cuenta bancaria declarada por los solicitantes en Anses. Pexels

La acreditación del monto se efectúa directamente en la cuenta bancaria declarada por el solicitante, generalmente dentro de un plazo de 15 a 30 días hábiles desde la aprobación del trámite.