Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio tendrá un valor de $100.421,34.
Este beneficio se actualiza con un 1,9% de aumento, en línea con la inflación de julio difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La prestación está destinada a parejas que contraen matrimonio y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.
Pueden acceder a este beneficio:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Jubilados y pensionados del SIPA
Excombatientes de Malvinas
Personas que perciben la prestación por desempleo
En todos los casos, se requiere acreditar el matrimonio mediante la presentación del acta correspondiente.
A partir de septiembre, el monto actualizado de la Asignación por Matrimonio será de $100.421,34, tras el incremento del 1,9%. Este pago es único y se otorga a cada uno de los integrantes de la pareja que cumpla con las condiciones previstas en la cuenta bancaria del titular en los plazos estipulados por la Anses.
Para gestionar el beneficio es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitar un turno presencial en las oficinas del organismo. La documentación a presentar incluye:
DNI vigente
Acta de matrimonio
La acreditación del monto se efectúa directamente en la cuenta bancaria declarada por el solicitante, generalmente dentro de un plazo de 15 a 30 días hábiles desde la aprobación del trámite.