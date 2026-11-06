Último test semanal del riesgo país, que se ubica arriba de los 900 puntos, su máximo anual

El índice medido por el JP Morgan se mantiene en niveles inéditos, tras ascender más de 100 unidades en los últimos días y duplicar al de octubre. Los bonos vienen de hundirse hasta un 3% en Wall Street.

El riesgo país, arriba de los 900 puntos.

El riesgo país culmina una semana financiera marcada por fuertes subas , que lo llevó a ubicarse en los 925 puntos básicos , su máximo anual y el doble de lo registrado respecto a octubre. La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de los Estados Unidos, acompañaron la expectativa respecto al futuro económico del país, luego de la victoria de Lula de Silva en el balotaje presidencial brasileño, principal aliado económico del Gobierno.

El riesgo país no da tregua y rompió la barrera de los 900 puntos en medio de la incertidumbre política

En los últimos días, Banco Central había dado a conocer el REM correspondiente a octubre , el cual marcó un deterioro de las expectativas económicas, dato anticipado por distintas consultas y economistas, que ya hablan de una "recesión técnica".

En el viernes 6 de noviembre, Día del Bancario, la bolsa porteña opera con un cronograma particular. El BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos ) sí mantiene la negociación bursátil con normalidad, aunque no habrá liquidación de operaciones durante la jornada de hoy.

Respecto a la suba del riesgo país, Nicolás Max, Chief Investment Officer de Criteria, analizó "el índice refleja las dudas de una parte del mercado sobre la performance de la economía y la capacidad de, en un contexto de marcados cerrados, generar las divisas necesarias para afrontar los compromisos de deuda. También incorpora cierta incertidumbre sobre la continuidad, luego de 2027 de políticas económicas que el mercado valora positivamente y cuyo rumbo, en términos generales, hoy no está en discusión".

"El desafío, entonces, pasa por consolidar los resultados económicos y dar previsibilidad a futuro, en un mundo que hoy exige mucho más a los créditos como el argentino", agregó.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.683,16, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.575,68.