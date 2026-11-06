6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Último test semanal del riesgo país, que se ubica arriba de los 900 puntos, su máximo anual

El índice medido por el JP Morgan se mantiene en niveles inéditos, tras ascender más de 100 unidades en los últimos días y duplicar al de octubre. Los bonos vienen de hundirse hasta un 3% en Wall Street.

Por
El riesgo país

El riesgo país, arriba de los 900 puntos. 

El riesgo país culmina una semana financiera marcada por fuertes subas, que lo llevó a ubicarse en los 925 puntos básicos, su máximo anual y el doble de lo registrado respecto a octubre. La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de los Estados Unidos, acompañaron la expectativa respecto al futuro económico del país, luego de la victoria de Lula de Silva en el balotaje presidencial brasileño, principal aliado económico del Gobierno.

Te puede interesar:

El riesgo país no da tregua y rompió la barrera de los 900 puntos en medio de la incertidumbre política

En los últimos días, Banco Central había dado a conocer el REM correspondiente a octubre, el cual marcó un deterioro de las expectativas económicas, dato anticipado por distintas consultas y economistas, que ya hablan de una "recesión técnica".

En el viernes 6 de noviembre, Día del Bancario, la bolsa porteña opera con un cronograma particular. El BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) sí mantiene la negociación bursátil con normalidad, aunque no habrá liquidación de operaciones durante la jornada de hoy.

Respecto a la suba del riesgo país, Nicolás Max, Chief Investment Officer de Criteria, analizó "el índice refleja las dudas de una parte del mercado sobre la performance de la economía y la capacidad de, en un contexto de marcados cerrados, generar las divisas necesarias para afrontar los compromisos de deuda. También incorpora cierta incertidumbre sobre la continuidad, luego de 2027 de políticas económicas que el mercado valora positivamente y cuyo rumbo, en términos generales, hoy no está en discusión".

"El desafío, entonces, pasa por consolidar los resultados económicos y dar previsibilidad a futuro, en un mundo que hoy exige mucho más a los créditos como el argentino", agregó.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.683,16, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.575,68.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El riesgo país, arriba de los 800 puntos. 

Pese al alza de Wall Street, el riesgo país dio otro salto y terminó arriba de los 850 puntos

El riesgo país continúa su escalada.

Cayeron los bonos soberanos argentinos y el riesgo país se disparó a 831 puntos

La conferencia de prensa de Ravier.

Ravier: "Que suba el riesgo país no es algo que esté alterando a la gente de a pie"

Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Jornada financiera en rojo: el riesgo país rozó los 800 puntos y cayeron acciones y bonos

El riesgo país sigue arriba de los 700 puntos. 

Tras la alerta del FMI, el riesgo país tocó los 749 puntos y cerró en 741

¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

Los bonos en dólares subieron, pero el riesgo país se mantuvo arriba de los 750 puntos

Rating Cero

¿Quién dijo que no a PH?

Tras el escándalo en PH: Podemos Hablar, una actriz se bajó del programa y dio sus motivos

Netflix anunció oficialmente una serie precuela de Stranger Things: cuándo se estrena

Netflix anunció oficialmente una serie precuela de Stranger Things: cuándo se estrena

Casero acercó cada partido de Santamarina a quienes no podían estar en la cancha.

Luto en el periodismo deportivo: murió un famoso relator argentino a los 54 años

Off Campus estrena nueva temporada.

Bombazo: Off Campus anunció la segunda temporada antes de lo esperado

Yanina Latorre vs. Nora Colosimo.

Escandalosa discusión entre dos figuras de América TV: "¿Estás ahí para decir pelotudeces?"

Morgan Fairchild tiene 76 años. 

La actriz de Friends Morgan Fairchild decidió abrir una cuenta de OnlyFans

últimas noticias

El piloto argentino de 23 años llevará los colores de su equipo en el buzo antiflama.

Colapinto afronta la primera práctica libre del GP de Brasil de la F1

Hace 8 minutos
play

El Senado de Paraguay rechazó el pedido de prórroga de Santiago Peña: deberá defenderse esta tarde

Hace 12 minutos
El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

ADEPA le dio la bienvenida a León XIV: "Su visita contribuye a fortalecer el diálogo y el encuentro entre los argentinos"

Hace 26 minutos
¿Quién dijo que no a PH?

Tras el escándalo en PH: Podemos Hablar, una actriz se bajó del programa y dio sus motivos

Hace 28 minutos
Netflix anunció oficialmente una serie precuela de Stranger Things: cuándo se estrena

Netflix anunció oficialmente una serie precuela de Stranger Things: cuándo se estrena

Hace 37 minutos