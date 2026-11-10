En una jornada sin actividad local, el riesgo país cede y se ubica abajo de los 900 puntos El índice medido por JP Morgan retrocede menos de 2%, respecto del comienzo de semana marcado por la visita del papa León XIV en Argentina. Por su parte, los bonos locales se mueven al alza en Wall Street. Por Agregar C5N en









El riesgo país se ubica abajo de los 900 puntos.

El riesgo país y los bonos argentinos en Wall Street atraviesan una buena jornada financiera en Wall Street. El índice medido por JP Morgan retrocede y se ubica en 859 puntos básicos, luego de una semana donde había alcanzado máximos históricos al superar la barrera de los 900.

Aún con dicha merma, el índice medido por JP Morgan acumula un incremento del 9,9% en lo que va del mes, mientras que el crecimiento anual ya alcanza el 51,5%.

El retroceso acompaña la buena performance de los bonos soberanos, que suben 1% en Wall Street. Por su parte, las acciones argentinas cotizan mixtas y buscan continuar recuperándose del impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil: Ternium registra una suba de 0,6%, mientras que Loma Negra (-3,3%), Galicia (-3%) e YPF (-2,9%), encabezan las caídas.

Por su parte, en lo que respecta a la moneda estadounidense, este martes no hay cotización del dólar por el feriado bancario a nivel nacional.