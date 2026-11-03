3 de noviembre de 2026 Inicio
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Mientras EEUU vota, los bonos soberanos argentinos caen y el riesgo país se mantiene arriba de los 800 puntos

En una jornada marcada por las elecciones norteamericanas, seguidas de cerca por los mercados, el indicador de JP Morgan alcanza máximos en más de un año.

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El riesgo país continúa su escalada.

El riesgo país continúa su escalada.

El descenso de los bonos soberanos en dólares, que tracciona hacia arriba al riesgo país, continúa este martes, jornada marcada por las elecciones en Estados Unidos, seguidas de cerca por los mercados. Así, el indicador de JP Morgan trepa por encima de los 800 puntos básicos, en un contexto de presión sobre las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

La conferencia de prensa de Ravier.
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Las primeras operaciones de la rueda arrojan pérdidas superiores al 1% en la mayoría de los títulos argentinos. Resaltan particularmente los "rojos" en el tramo más largo; los Globales GD38 y GD46 caen 2%, mientras que el GD41 lo hace en un 1,9%.

Nueva suba del riesgo país mientras se desarrollan las elecciones de medio término en Estados Unidos

En ese marco, el riesgo país trepa a las 808 unidades (+0,4%), nuevo récord desde el 24 de octubre de 2025, previo a las comicios legislativos nacionales que dieron como ganador al oficialismo.

En el inicio de la semana el indicador que mide el J.P Morgan había saltado 2,3%, mientras que los ADRs en Wall Street se dispararon hasta 12,8%. La caída del petróleo y las expectativas negativas en torno a las elecciones en Estados Unidos explican parte del escenario.

Comienzo de semana volátil para los mercados internacionales

El deterioro de los activos argentinos coincidió con una jornada de marcada volatilidad en los mercados internacionales, donde Wall Street terminó con mayoría de bajas después de que se diluyera el rebote inicial.

El Nasdaq Composite cayó 1,1%, pese a que había llegado a avanzar hasta 1,3% durante la apertura, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,5%, afectado principalmente por el sector tecnológico. Por el contrario, el Dow Jones logró subir 0,41%.

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