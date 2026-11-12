Luto en la televisión: murió una icónica actriz protagonista de El Chavo del Ocho

En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz Regina Torné a los 82 años, reconocida por interpretar papeles en producciones como "El Chavo del 8", "Como agua para chocolate", y "El amor no es como lo pintan", entre otras.
Torné compartió patalla con los protagonistas de "El Chavo del 8" al interpretar a Gloria, la tía de Paty (Olivia Leyva) que se mudó al departamento número 24 y se convierte en el interés amoroso de Don Ramón (Ramón Valdés).
La noticia fue confirmada por La Asociación Nacional de Actores "lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as Descanse en paz".
Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya nació el 21 de julio de 1943 en México, reconocida por ser parte de la Época de Oro del cine mexicano. Desde muy joven fue enviada a Estados Unidos para que se preparara académicamente y retornó a su país cuando cumplió 18 años.