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Luto en la televisión: murió una icónica actriz protagonista de El Chavo del Ocho

La artista mexicana comenzó su carrera en el cine y en la televisión a muy temprana edad. Entre sus papeles se destacó en la serie de televisión creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños en 1972.

Se trata de Regina Torné. 

Se trata de Regina Torné. 

En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz Regina Torné a los 82 años, reconocida por interpretar papeles en producciones como "El Chavo del 8", "Como agua para chocolate", y "El amor no es como lo pintan", entre otras.

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.
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Torné compartió patalla con los protagonistas de "El Chavo del 8" al interpretar a Gloria, la tía de Paty (Olivia Leyva) que se mudó al departamento número 24 y se convierte en el interés amoroso de Don Ramón (Ramón Valdés).

La noticia fue confirmada por La Asociación Nacional de Actores "lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as Descanse en paz".

Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya nació el 21 de julio de 1943 en México, reconocida por ser parte de la Época de Oro del cine mexicano. Desde muy joven fue enviada a Estados Unidos para que se preparara académicamente y retornó a su país cuando cumplió 18 años.

Carrera de Regina Torné en cine y televisión

Cine

  • Despedida de soltera
  • Nosotros los jóvenes
  • Sólo de noche vienes
  • El temerario
  • El rata
  • Jinetes de la llanura
  • ¡Adiós cuñado!
  • Rocambole contra las mujeres arpías
  • Pistoleros de la frontera
  • El asesino se embarca
  • Dos pintores pintorescos
  • Los canallas
  • Bajo el imperio del hampa
  • The Chinese Room
  • Los asesinos
  • El as de oros
  • El terrón de azúcar
  • Las luchadoras vs el robot asesino
  • Pacto diabólico
  • Las infieles
  • El crepúsculo de un dios
  • Mujeres de medianoche
  • Blue Demon y las invasoras
  • La señora Muerte
  • Al fin a solas
  • Los hijos de Viento salvaje
  • Tiempo y destiempo
  • Capulina Chisme Caliente
  • Como agua para chocolate
  • Tú puedes, si quieres
  • Simple mortal
  • El llanto de Helena
  • Hasta Decir CorteSatanás

Televisión

  • 1968 I spy
  • 1978 El Chavo del 8 - Rosalía
  • 1985 Cascaritas musicales
  • 1988 Cámara infraganti
  • 1993 Clarisa
  • 1994 Agujetas de color de rosa - Caminos cruzados
  • 1995-1996 Retrato de familia
  • 1997 Rivales por accidente - La chacala
  • 1999 Catalina y Sebastián
  • 2000 El amor no es como lo pintan
  • 2001 Como en el cine
  • 2001-2007 Lo que callamos las mujeres
  • 2002 Por ti
  • 2004 Belinda
  • 2005 Amor en custodia
  • 2007 La niñera
  • 2010 La loba
  • 2011-2012 Cielo rojo
  • 2014 Siempre tuya Acapulco
  • 2015 Raquel y Daniel
  • 2016 Un día cualquiera

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