De qué murió Paolo el Rockero

A los 68 años murió Jorge Juan Montejo , reconocido a nivel nacional por interpretar al intrépido personaje de Paolo El Rockero en el cine y la televisión durante las décadas de 1980 y 1990. El actor falleció durante la tarde del miércoles, luego de permanecer varios días internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina , en Tandil.

Jorge Juan Montejo nació el 16 de enero de 1958 en Tandil. Su trayectoria artística comenzó en 1986, cuando participó del programa Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía. Fue precisamente el conductor quien tuvo un papel clave en la definición del nombre con el que finalmente se conocería a su personaje: Paolo El Rockero.

La información sobre su fallecimiento se dio a conocer inicialmente en el ciclo de Telefe Cortá por Lozano y, algunas horas más tarde, fue publicada por el portal El Diario de Tandil. Montejo se encontraba internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina a raíz de un cuadro de pulmonía. Sin embargo, no se difundieron mayores precisiones sobre su estado de salud.

2014. Peligro Sin Codificar.

2006. Palermo Hollywood Hotel.

2005. Call TV.

2001. Siempre Sábado.

1999. Block & Roll.

1995-1997. La movida del verano

1993-1996. Ta Te Show

1992. Brigada cola (Invitado especial)

1992. De la cabeza (Invitado especial)

1991-1992. Ritmo de la noche (Participaciones especiales)

1991-1992. El gordo y el flaco.

1988-1989. De carne somos.

1988. Domingos para la juventud.

1986. Badia & Cía.

El último posteo de Paolo El Rockero y la despedida de sus fanáticos

En redes sociales se mantuvo activo hasta el 2024, en su cuenta oficial de Instagram paolo.el.rockero subía videos graciosos del personaje. Su último posteo es del 18 de octubre de 2024 en el que subió una foto fuera del personaje y contó a sus seguidores que llevaba cinco meses sin fumar.

Posteo compartido en redes por Jorge Juan Montejo.

"Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar! Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. ¡Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo!", expresó.

Fue en este mismo posteo que sus seguidores decidieron comentar y despedirlo tras conocer la noticia de su muerte. Uno de ellos escribió "QEPD. Paolo, que tristeza. Hoy cenaré tres chupetines de naranja y uno de frutilla en tu honor. Buen viaje"; "Buen regreso a tu planeta , personaaaaa"; "Se va una parte de mi infancia. Hasta siempre"; "Gracias por hacerme reír en mi niñez y creo que mi pasión por el Rock debe haber surgido en Paolo. Buena Gira"; "Besos al cielo capo gracias por ser un referente en mi infancia y un personaje iconico", entre otros.