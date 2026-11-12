Murió Paolo El Rockero, icónico personaje del cine y la televisión de los años 80

Jorge Juan Montejo falleció a los 68 años después de permanecer varios días internado por un grave cuadro de pulmonía. Es recordado por participar en proyectos como Badía & Cía, Videomatch, Peligro sin codificar y la saga Bañeros, entre otros tanques del humor de las últimas décadas a través de su icónico personaje.

Jorge Juan Montejo era conocido por interpretar a "Paolo El Rockero" en el cine y la TV de la década de los ochenta.

Luto en la industria del humor nacional por la muerte de Jorge Juan Montejo , conocido por interpretar al icónico personaje de "Paolo El Rockero" en el cine y la televisión de los años 80 y 9 0. El artista, oriundo de Tandil, se encontraba internado desde hacía unos días por un grave cuadro de pulmonía. Tenía 68 años.

La noticia fue confirmada primero por la periodista Carolina Bisgarra de Cortá Por Lozano y un par de horas después por el portal El Diario de Tandil. El artista permanecía internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina por un cuadro de pulmonía, aunque no trascendieron más detalles.

Jorge Juan Montejo nació el 16 de enero de 1958 en Tandil , pero su carrera comenzó en el año 1986 en el programa Badía & Cía conducido por Juan Alberto Badía. Fue el conductor quién ayudó a Montejo a terminar de formar el nombre del personaje como "Paolo El Rockero".

Tristeza total. Murió Jorge Juan Montejo, “Paolo el Rockero”. Falleció en el Hospital Santamarina de #Tandil , ciudad de la que era oriundo. Estaba con problemas de salud, con un cuadro de pulmonía internado hacía varios días. https://t.co/Lr1mUDWYNq

"El personaje ya se llamaba Paolo, pero Badía pensó que le faltaba algo. Primero surgió Paolo, ‘el hippie’, pero le dije que los hippies se iban a extinguir. Pensando un poco más, a Badía se le ocurrió ‘rockero’" , expresó Montejo en una entrevista para La Nación en el 2020.

A partir de ese momento se transformó con una peluca larga negra, un morral multicolor, vincha y frases como "¡Uhhh, loco!" y "¿Entendés, chabón?". Con el correr de los años dejó atrás la exposición y se retiró a vivir en Tandil, en 2021, para una entrevista con El Diario de Tandil aseguró "mi presente no es duro, todo lo contrario. Estoy muy feliz y lleno de proyectos" .

El último posteo de Paolo El Rockero y la despedida de sus fanáticos

En redes sociales se mantuvo activo hasta el 2024, en su cuenta oficial de Instagram paolo.el.rockero subía videos graciosos del personaje. Su último posteo es del 18 de octubre de 2024 en el que subió una foto fuera del personaje y contó a sus seguidores que llevaba cinco meses sin fumar.

"Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar! Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. ¡Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo!", expresó.

Fue en este mismo posteo que sus seguidores decidieron comentar y despedirlo tras conocer la noticia de su muerte. Uno de ellos escribió "QEPD. Paolo, que tristeza. Hoy cenaré tres chupetines de naranja y uno de frutilla en tu honor. Buen viaje"; "Buen regreso a tu planeta , personaaaaa"; "Se va una parte de mi infancia. Hasta siempre"; "Gracias por hacerme reír en mi niñez y creo que mi pasión por el Rock debe haber surgido en Paolo. Buena Gira"; "Besos al cielo capo gracias por ser un referente en mi infancia y un personaje iconico", entre otros.

Paolo El Rockero, una vida en el cine y la televisión nacional

Cine

2018: Bañeros 5: Lentos y Cargosos

2014. Bañeros 4: Los Rompeolas.

2008. El hombre detrás de Paolo. (Documental)

2007. Brigada Explosiva, Misión Pirata. De la saga Brigada Explosiva.

2006. Bañeros 3: todopoderosos.

1992. Extermineitors IV: Como hermanos gemelos.

1987. Los matamonstruos en la mansión del terror. De la saga Brigada Explosiva.

1987. Los bañeros más locos del mundo. De la saga Brigada Explosiva.

Televisión