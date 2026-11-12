IR A
IR A

Murió Paolo El Rockero, icónico personaje del cine y la televisión de los años 80

Jorge Juan Montejo falleció a los 68 años después de permanecer varios días internado por un grave cuadro de pulmonía. Es recordado por participar en proyectos como Badía & Cía, Videomatch, Peligro sin codificar y la saga Bañeros, entre otros tanques del humor de las últimas décadas a través de su icónico personaje.

Jorge Juan Montejo era conocido por interpretar a Paolo El Rockero en el cine y la TV de la década de los ochenta. 

Jorge Juan Montejo era conocido por interpretar a "Paolo El Rockero" en el cine y la TV de la década de los ochenta. 

Luto en la industria del humor nacional por la muerte de Jorge Juan Montejo, conocido por interpretar al icónico personaje de "Paolo El Rockero" en el cine y la televisión de los años 80 y 90. El artista, oriundo de Tandil, se encontraba internado desde hacía unos días por un grave cuadro de pulmonía. Tenía 68 años.

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.
Te puede interesar:

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

La noticia fue confirmada primero por la periodista Carolina Bisgarra de Cortá Por Lozano y un par de horas después por el portal El Diario de Tandil. El artista permanecía internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina por un cuadro de pulmonía, aunque no trascendieron más detalles.

Jorge Juan Montejo nació el 16 de enero de 1958 en Tandil, pero su carrera comenzó en el año 1986 en el programa Badía & Cía conducido por Juan Alberto Badía. Fue el conductor quién ayudó a Montejo a terminar de formar el nombre del personaje como "Paolo El Rockero".

"El personaje ya se llamaba Paolo, pero Badía pensó que le faltaba algo. Primero surgió Paolo, ‘el hippie’, pero le dije que los hippies se iban a extinguir. Pensando un poco más, a Badía se le ocurrió ‘rockero’", expresó Montejo en una entrevista para La Nación en el 2020.

A partir de ese momento se transformó con una peluca larga negra, un morral multicolor, vincha y frases como "¡Uhhh, loco!" y "¿Entendés, chabón?". Con el correr de los años dejó atrás la exposición y se retiró a vivir en Tandil, en 2021, para una entrevista con El Diario de Tandil aseguró "mi presente no es duro, todo lo contrario. Estoy muy feliz y lleno de proyectos".

El último posteo de Paolo El Rockero y la despedida de sus fanáticos

En redes sociales se mantuvo activo hasta el 2024, en su cuenta oficial de Instagram paolo.el.rockero subía videos graciosos del personaje. Su último posteo es del 18 de octubre de 2024 en el que subió una foto fuera del personaje y contó a sus seguidores que llevaba cinco meses sin fumar.

"Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar! Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. ¡Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo!", expresó.

Fue en este mismo posteo que sus seguidores decidieron comentar y despedirlo tras conocer la noticia de su muerte. Uno de ellos escribió "QEPD. Paolo, que tristeza. Hoy cenaré tres chupetines de naranja y uno de frutilla en tu honor. Buen viaje"; "Buen regreso a tu planeta , personaaaaa"; "Se va una parte de mi infancia. Hasta siempre"; "Gracias por hacerme reír en mi niñez y creo que mi pasión por el Rock debe haber surgido en Paolo. Buena Gira"; "Besos al cielo capo gracias por ser un referente en mi infancia y un personaje iconico", entre otros.

Paolo El Rockero, una vida en el cine y la televisión nacional

Cine

  • 2018: Bañeros 5: Lentos y Cargosos
  • 2014. Bañeros 4: Los Rompeolas.
  • 2008. El hombre detrás de Paolo. (Documental)
  • 2007. Brigada Explosiva, Misión Pirata. De la saga Brigada Explosiva.
  • 2006. Bañeros 3: todopoderosos.
  • 1992. Extermineitors IV: Como hermanos gemelos.
  • 1987. Los matamonstruos en la mansión del terror. De la saga Brigada Explosiva.
  • 1987. Los bañeros más locos del mundo. De la saga Brigada Explosiva.

Televisión

  • 2014. Peligro Sin Codificar.
  • 2006. Palermo Hollywood Hotel.
  • 2005. Call TV.
  • 2001. Siempre Sábado.
  • 1999. Block & Roll.
  • 1995-1997. La movida del verano
  • 1993-1996. Ta Te Show
  • 1992. Brigada cola (Invitado especial)
  • 1992. De la cabeza (Invitado especial)
  • 1991-1992. Ritmo de la noche (Participaciones especiales)
  • 1991-1992. El gordo y el flaco.
  • 1988-1989. De carne somos.
  • 1988. Domingos para la juventud.
  • 1986. Badia & Cía.

Noticias relacionadas

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

play

Video: así fue el escape del terrorista Leonardo Bertulazzi en San Telmo

Hace 7 minutos
Un festival para pensar el bienestar desde distintas perspectivas.

Llega WELL FEST a Santiago del Estero, con la participación de reconocidos especialistas del bienestar

Hace 22 minutos
León XIV junto a Javier Milei. 

Para el Gobierno, "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado"

Hace 32 minutos
A partir del sábado regresan las lluvias al AMBA. 

Una tormenta se aproxima al AMBA: qué día bajarán las temperaturas a 16 grados

Hace 45 minutos
¿Qué pasó con el papa León en Perú?

La cápsula de León XIV casi choca en Perú: "La custodia bajó a pelearse con la Policía"

Hace 48 minutos