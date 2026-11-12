12 de noviembre de 2026 Inicio
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Conmoción en Rafael Castillo: atacaron a tiros a un jardín de infantes

A pesar de la gravedad de los hechos, afortunadamente no se registraron heridos, solo daños en la fachada del establecimiento. En paralelo, las autoridades todavía buscan identificar a los agresores. Fuerte reclamo de los familiares por mayor seguridad.

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El hecho ocurrió en Rafael Castillo.

Un jardín de infantes de Rafael Castillo fue atacado a tiros: un grupo de delincuentes efectuó múltiples disparos contra el frente del establecimiento educativo Universo Infantil, provocando daños materiales en el edificio sin que se registraran personas heridas.

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El episodio tuvo lugar en la institución ubicada en la intersección de las calles Intendente Russo y Aguapey. Tras un llamado de alerta al 911, efectivos de la Comisaría Sur 2ª de González Catán acudieron al lugar y se entrevistaron con la directora del establecimiento, una mujer de 61 años.

Según el relato de la mujer en su denuncia policial, instantes antes del arribo de los patrulleros, varios sujetos no identificados abrieron fuego contra la fachada del jardín y se dieron rápidamente a la fuga. Por el momento, los investigadores no precisaron la cantidad exacta de detonaciones ni el vehículo o la dirección en la que escaparon los agresores.

Tras inspeccionar las instalaciones, los agentes constataron los impactos de bala en el frente del inmueble y confirmaron que no se registraron personas heridas, por lo que no se requirió asistencia médica.

La pesquisa apunta ahora a reconstruir la mecánica del hecho y determinar los móviles: si se trató de una intimidación directa contra la institución educativa o si la balacera estuvo vinculada a un conflicto previo ocurrido en las inmediaciones.

La causa quedó caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito”. La fiscalía interviniente ordenó las pericias de rigor sobre la escena y delegó las tareas de campo en el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Policía Bonaerense, que ya trabaja en la recolección de testimonios vecinales y en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para identificar a los responsables.

El miedo de las familias del jardín

Según contaron en C5N, los niños tuvieron día de clase normal, "pero las madres decidieron no traerlos". "Las mamás tienen mucho miedo de traerlo a los chicos cuando no hay seguridad en el jardín. No hay seguridad, también pedimos las cámaras y están rotas, supuestamente".

"Nosotros queremos que los vecinos nos ayuden, que no tengan miedo de salir a hablar. Si quieren que nos manden a nosotros y nosotros no tenemos problema de hacerlo anónimo para que haya más información", reclamó una de las mamás del jardín baleado.

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