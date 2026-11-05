El riesgo país no encuentra techo: vuelve a subir y ya supera los 900 puntos El índice medido por JP Morgan se incrementa un 8,8%, mientras que los bonos en dólares se hunden casi 3% y las acciones sufren caídas hasta un 14%. Por su parte, el dólar oficial se mantiene en torno a los $1.550. Por Agregar C5N en









El riesgo país sigue subiendo.

El riesgo país atraviesa una nueva y tensa jornada financiera al ubicarse en los 927 puntos, su máximo en el año. Por su parte, los bonos en dólares se hunden en Wall Street hasta casi 3%, mientras que el dólar oficial se mantiene en torno a los $1.550 y el Contado con Liquidación (CCL), cerca de los $1.700.

En tanto, las acciones argentinas sufren mermas hasta 14,4% en el caso de Mercado Libre, seguido por Banco Supervielle (-5,8%) y Edenor (-4,9%). Contrario al desempeño de los bonos, el MSCI Merval sube 0,6%, llegando a los 87.865,240 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más suben son Grupo Supervielle (+1,9%), Edenor (+1,4%), y BYMA (+1%).

A diferencia de los ADRs (que cotizan en dólares en Nueva York), las acciones del Panel Líder del Merval en la plaza local (en pesos) presentan un panorama con variaciones adicionales por el tipo de cambio, aunque mantienen una tendencia marcadamente negativa en la rueda y acumulados preocupantes a mediano plazo.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.546. Dólar Tarjeta / Turista hoy El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041. Dólares financieros hoy El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.683,38, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.582,91. NOTICIA EN DESARROLLO.-