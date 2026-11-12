Alerta por una tremenda tormenta eléctrica con lluvias de 50 mm: se vienen vientos fuertes y granizo en Buenos Aires

Rige un aviso por lluvias fuertes y viento. Desde el Servicio Meteorológico Nacional se recomienda tomar recaudos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, aunque el sur es el más perjudicado. El aviso apunta a fenómenos de intensidad variable, con lluvias abundantes, ráfagas de viento, granizo ocasional y mucha actividad eléctrica.

Según el pronóstico, algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes o puntualmente severas. Las precipitaciones acumuladas estarían entre los 20 y los 50 milímetros, aunque en algunos puntos el registro podría superar ese rango.

El aviso alcanza a localidades del sur bonaerense, con sectores serranos, costeros y del interior. Pese a que se trata de un nivel de alerta intermedio, el organismo pidió tomar precauciones mientras el aviso esté vigente. Las condiciones previstas podrían generar complicaciones temporarias, en especial donde los fenómenos se intensifiquen.

De acuerdo con el informe oficial, las tormentas podrán desarrollarse de manera aislada. Eso significa que no todas las zonas afectadas las vivirán con la misma fuerza ni al mismo tiempo, y que habrá sectores con mayor impacto que otros.

El SMN advirtió que algunas celdas podrían alcanzar características fuertes o puntualmente severas. En esos casos caerían precipitaciones abundantes en lapsos breves, acompañadas por ráfagas intensas de viento.

En cuanto al agua caída, se esperan valores acumulados de entre 20 y 50 milímetros. El organismo aclaró que el registro podría superar ese rango de manera puntual, de modo que no se descartan acumulados mayores en algunos lugares.

Además de la lluvia, el pronóstico contempla la posibilidad de granizo ocasional y de actividad eléctrica frecuente mientras duren los fenómenos. Esos eventos podrían traer inconvenientes pasajeros, sobre todo en los lugares donde las tormentas ganen más intensidad.

Las zonas de Buenos Aires afectadas por la tormenta

La alerta amarilla rige para un conjunto amplio de localidades del sur de la provincia. En el sector central y sudeste figuran Adolfo Gonzales Chaves y el centro de Lobería, además de la franja norte de cuatro distritos, que son Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

Las zonas serranas también están incluidas en el aviso. Se trata de las áreas serranas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, a las que se suma la zona baja de esos mismos cuatro distritos. Puan completa este grupo del sudoeste bonaerense.

Hacia el sur aparecen el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y el oeste de Villarino. En estos casos el aviso abarca sectores específicos de cada distrito y no su totalidad.

Por último, la alerta alcanza la franja costera con la costa de Patagones, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales y Villarino.

Tiempo

El significado de la alerta amarilla

El nivel amarillo dentro del esquema del SMN advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. Esos pueden provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas, aunque no implican el nivel de riesgo de los avisos más altos. En las zonas incluidas se prevén lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. Se trata de una combinación que puede afectar la circulación y los servicios durante algunas horas.

El organismo también aclaró que no todas las localidades recibirán necesariamente la misma cantidad de lluvia. Aun así, las condiciones previstas requieren cuidados para toda la población alcanzada por el aviso.

Por eso, la recomendación es mantener las precauciones mientras dure el período de vigencia. El nivel amarillo funciona como una señal temprana para organizar las actividades del día y evitar riesgos que no son necesarios tomar.

Recomendaciones del SMN por las tormentas

Ante la llegada de los fenómenos, el SMN aconseja evitar salir de las viviendas si no es necesario. También recomienda no refugiarse debajo de árboles ni de postes de electricidad, y mantenerse lejos de playas, ríos, lagunas y piletas mientras duren las tormentas.

Otra medida clave es asegurar los objetos que el viento pueda desplazar. En ese sentido, se sugiere retirar elementos de balcones y patios, y evitar circular por calles inundadas.

Si ingresa agua a una vivienda, el organismo indica cortar el suministro eléctrico. Además, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y seguir las actualizaciones de las alertas. Por último, las autoridades agregan que conviene evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua. Tampoco se aconseja realizar actividades al aire libre durante las tormentas, y se recomienda seguir también los canales oficiales de Defensa Civil.