24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quiero presentar la Libreta de la AUH de ANSES: ¿puedo hacer el trámite online?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el trámite para presentar el formulario anual puede realizarse de manera digital y es indispensable para cobrar el dinero retenido.

Por
La libreta certifica controles médicos

La libreta certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar.

Freepik

  • La presentación del formulario permite cobrar el 20% retenido de la asignación.

  • El plazo para completar el trámite vence el 31 de marzo de 2026.

  • La gestión puede hacerse online desde Mi Anses, sin ir a una oficina.

  • Si no se realiza dentro del plazo, se pierde el derecho a cobrar el monto acumulado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede presentarse de forma online a través de Mi Anses, un trámite obligatorio que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación correspondiente al período anterior.

El beneficio busca brindar un ingreso mientras el trabajador busca un nuevo empleo.
Te puede interesar:

Así quedó el monto para desempleados de ANSES tras la actualización del Salario Mínimo

ANSES AUH.png
La gestión puede realizarse desde el celular o la computadora.

La gestión puede realizarse desde el celular o la computadora.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es el documento que certifica que niñas, niños y adolescentes beneficiarios cumplen con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Este requisito debe presentarse una vez al año para habilitar el pago del porcentaje que el organismo retiene mensualmente.

Ese monto equivale al 20% del valor de la asignación, dinero que se acumula durante el año y se libera cuando la familia acredita que se cumplieron las condiciones de salud y educación.

Anses estableció que los titulares tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para completar la gestión y cobrar el dinero correspondiente. Quienes no presenten la libreta dentro de ese plazo perderán el derecho a recibir el monto retenido.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite puede hacerse completamente online desde la plataforma Mi Anses. Para comenzar, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Hijos, donde encontrará la opción Libreta AUH.

Si el sistema detecta que faltan datos, permite generar el formulario que luego debe ser completado por la escuela y el centro de salud. Ese documento debe imprimirse en una sola hoja y firmarse por las autoridades correspondientes.

Una vez completado, se debe tomar una foto clara del formulario y subirla al sistema en formato JPG con un peso menor a 3 MB. El trámite finaliza cuando Anses envía un correo electrónico confirmando que la documentación fue recibida correctamente.

AUH 1 ANSES.png
El trámite anual habilita el cobro del porcentaje retenido.

El trámite anual habilita el cobro del porcentaje retenido.

Antes de iniciar la carga, el organismo recomienda revisar los datos personales y del grupo familiar para evitar errores que puedan demorar la aprobación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 24 de febrero

Cómo alcanzar el beneficio de más de $600.000 en ANSES en marzo 2026.

Atención ANSES: quiénes pueden obtener más de $600.000 en marzo 2026

Por qué el 13 de marzo de 2026 es una fecha clave a tener en cuenta si sos beneficiario de ANSES.

Atención, jubilados de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha muy importante

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber para marzo 2026

El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar.

Sin estos requisitos, no podés acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

Rating Cero

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

Jeff Goldblum luce en plena forma a los 73 años.

La impresionante transformación de un actor de Jurassic Park y Wicked a los 73 años

Streaming: series y documentales de cárteles mexicanos. 

Las mejores series y documentales sobre El Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación

Una ex Gran Hermano Chile, una periodista paraguaya y una comediante uruguaya ingresaron a la casa. 

Arde la pantalla: ¿quiénes son las participantes extranjeras más picantes de la Generación Dorada 2026?

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 

Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

últimas noticias

play
Recetas fáciles y rápidas para hacer en casa por Paulina Cocina. 

Paulina Cocina mostró cómo hacer la mejor mermelada de naranja de todas

Hace 15 minutos
El jefe de Gobierno celebró la caída del delito en la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri presentó el Mapa del Delito de la Ciudad: cayeron los homicidios y los robos con respecto a 2024

Hace 16 minutos
Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Hace 21 minutos
play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Hace 25 minutos
Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

Hace 38 minutos