Quiero presentar la Libreta de la AUH de ANSES: ¿puedo hacer el trámite online?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el trámite para presentar el formulario anual puede realizarse de manera digital y es indispensable para cobrar el dinero retenido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede presentarse de forma online a través de Mi Anses , un trámite obligatorio que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación correspondiente al período anterior.

Si no se realiza dentro del plazo, se pierde el derecho a cobrar el monto acumulado.

La gestión puede hacerse online desde Mi Anses , sin ir a una oficina.

El plazo para completar el trámite vence el 31 de marzo de 2026 .

La presentación del formulario permite cobrar el 20% retenido de la asignación.

La Libreta AUH es el documento que certifica que niñas, niños y adolescentes beneficiarios cumplen con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Este requisito debe presentarse una vez al año para habilitar el pago del porcentaje que el organismo retiene mensualmente.

La gestión puede realizarse desde el celular o la computadora.

Ese monto equivale al 20% del valor de la asignación , dinero que se acumula durante el año y se libera cuando la familia acredita que se cumplieron las condiciones de salud y educación.

Anses estableció que los titulares tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para completar la gestión y cobrar el dinero correspondiente. Quienes no presenten la libreta dentro de ese plazo perderán el derecho a recibir el monto retenido.

El trámite puede hacerse completamente online desde la plataforma Mi Anses . Para comenzar, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Hijos , donde encontrará la opción Libreta AUH .

Si el sistema detecta que faltan datos, permite generar el formulario que luego debe ser completado por la escuela y el centro de salud. Ese documento debe imprimirse en una sola hoja y firmarse por las autoridades correspondientes.

Una vez completado, se debe tomar una foto clara del formulario y subirla al sistema en formato JPG con un peso menor a 3 MB. El trámite finaliza cuando Anses envía un correo electrónico confirmando que la documentación fue recibida correctamente.

AUH 1 ANSES.png El trámite anual habilita el cobro del porcentaje retenido. Freepik

Antes de iniciar la carga, el organismo recomienda revisar los datos personales y del grupo familiar para evitar errores que puedan demorar la aprobación.