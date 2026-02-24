Quiero presentar la Libreta de la AUH de ANSES: ¿puedo hacer el trámite online?

La libreta certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar.
Freepik
La presentación del formulario permite cobrar el 20% retenido de la asignación.
El plazo para completar el trámite vence el 31 de marzo de 2026.
La gestión puede hacerse online desde Mi Anses, sin ir a una oficina.
Si no se realiza dentro del plazo, se pierde el derecho a cobrar el monto acumulado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede presentarse de forma online a través de Mi Anses, un trámite obligatorio que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación correspondiente al período anterior.
La Libreta AUH es el documento que certifica que niñas, niños y adolescentes beneficiarios cumplen con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Este requisito debe presentarse una vez al año para habilitar el pago del porcentaje que el organismo retiene mensualmente.
Ese monto equivale al 20% del valor de la asignación, dinero que se acumula durante el año y se libera cuando la familia acredita que se cumplieron las condiciones de salud y educación.
Anses estableció que los titulares tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para completar la gestión y cobrar el dinero correspondiente. Quienes no presenten la libreta dentro de ese plazo perderán el derecho a recibir el monto retenido.
Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El trámite puede hacerse completamente online desde la plataforma Mi Anses. Para comenzar, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Hijos, donde encontrará la opción Libreta AUH.
Si el sistema detecta que faltan datos, permite generar el formulario que luego debe ser completado por la escuela y el centro de salud. Ese documento debe imprimirse en una sola hoja y firmarse por las autoridades correspondientes.
Una vez completado, se debe tomar una foto clara del formulario y subirla al sistema en formato JPG con un peso menor a 3 MB. El trámite finaliza cuando Anses envía un correo electrónico confirmando que la documentación fue recibida correctamente.
Antes de iniciar la carga, el organismo recomienda revisar los datos personales y del grupo familiar para evitar errores que puedan demorar la aprobación.