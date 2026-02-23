23 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 24 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 24 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Cómo alcanzar el beneficio de más de $600.000 en ANSES en marzo 2026.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 2 y 3 podrán cobrar este martes sus jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

ANSES comunicó que las titulares que tengan DNI terminado en 9 podrán cobrar sus montos este martes en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignación por Embarazo

El organismo oficial comunicó que las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes, con DNI finalizado en 8.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este martes con DNI culminado en 0 y 1.

