Atención ANSES: quiénes pueden obtener más de $600.000 en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite cobrar las prestaciones con determinados esquemas que se combinan y alcanzar o rebasar esta cifra.

Cómo alcanzar el beneficio de más de $600.000 en ANSES en marzo 2026.

Con el calendario de pagos de marzo , la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones tras conocerse el último dato de inflación de enero informado por el INDEC. El incremento será del 2,9%, por lo que la mínima quedará en $369.600,88. A su vez, en determinados casos, la suma de haberes puede superar los $600.000 mensuales.

Desde el ANSES aclararon que, ante las versiones de un supuesto "bono de $600.000", esta cifra no se trata de un pago extraordinario independiente sino de la acumulación de distintas prestaciones, compatibles entre sí. En algunos hogares, el ingreso total estimado puede llegar a $612.927 si se suman los haberes de distintos beneficios.

El monto superior a $600.000 surge de la combinación de varios programas, destinado a quienes cumplen con requisitos específicos. El esquema que permite alcanzar esa cifra en el mes entrante incluye, como paquete, estas prestaciones:

El Complemento Leche, cabe mencionar, se enmarca en el Plan de los 1000 Días , según la Ley 27.611, y apunta a garantizar la nutrición durante el embarazo y la primera infancia. Por su parte, el programa Volver al Trabajo , exPotenciar Trabajo, está orientado a la capacitación y reinserción laboral.

La clave para acceder a cifras que superen los $600.000 en marzo, entonces, está en la compatibilidad. No todos los titulares acceden a todos los programas, por lo que es necesario cumplir con las condiciones socioeconómicas y administrativas de cada prestación, tener los datos actualizados y no registrar incompatibilidades.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en marzo 2026

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a distintos grupos contemplados por la normativa vigente. Entre ellos están:

Trabajadores en relación de dependencia dentro de los topes establecidos.

Personas cubiertas por una ART.

Monotributistas.

Trabajadores rurales y de temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos del régimen.

Además, en el caso de hijos con discapacidad, no rige el límite de edad, aunque sí deben cumplirse las acreditaciones correspondientes.

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

Con el aumento del 2,9%, los valores brutos quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general por hijo:

$132.813 brutos.

Se paga el 80% todos los meses.

El 20% restante se retiene y se liquida una vez al año al presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad al día.

AUH por hijo con discapacidad:

$432.333 brutos.

También se aplica la retención del 20%, que se abona posteriormente tras la acreditación correspondiente. Es importante remarcar que los montos informados son brutos y que el porcentaje retenido forma parte del mecanismo habitual del programa.

Tarjeta Alimentar de ANSES: qué hay que saber en marzo 2026

La Tarjeta Alimentar continúa entregándose como refuerzo para la compra de alimentos en hogares vulnerables. Los valores vigentes son:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

A diferencia de otras prestaciones, este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que se espera que los montos se mantengan sin cambios durante el próximo período. La combinación de prestaciones, de este modo, puede representar un alivio significativo para los hogares.