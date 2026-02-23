Atención ANSES: quiénes pueden obtener más de $600.000 en marzo 2026

23 de febrero de 2026 Inicio
Cómo alcanzar el beneficio de más de $600.000 en ANSES en marzo 2026.

  • Las prestaciones familiares de ANSES pueden actuar como una compensación importante este marzo de 2026.

  • Es posible alcanzar la cifra de $600.000 en beneficios sociales, es decir, casi el doble que el salario mínimo, que se ubica en $352.400 a partir del 1 de marzo.

  • La forma de alcanzar o rebasar la cifra es a través de una combinación de prestaciones como la AUH, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y el Volver al Trabajo.

  • Para acceder a este paquete de beneficios es necesario cumplir con las compatibilidad y tener los datos actualizados.

Con el calendario de pagos de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones tras conocerse el último dato de inflación de enero informado por el INDEC. El incremento será del 2,9%, por lo que la mínima quedará en $369.600,88. A su vez, en determinados casos, la suma de haberes puede superar los $600.000 mensuales.

Por qué el 13 de marzo de 2026 es una fecha clave a tener en cuenta si sos beneficiario de ANSES.
Atención, jubilados de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha muy importante

Desde el ANSES aclararon que, ante las versiones de un supuesto "bono de $600.000", esta cifra no se trata de un pago extraordinario independiente sino de la acumulación de distintas prestaciones, compatibles entre sí. En algunos hogares, el ingreso total estimado puede llegar a $612.927 si se suman los haberes de distintos beneficios.

La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

ANSES: cómo acceder a $600.000 en marzo 2026

El monto superior a $600.000 surge de la combinación de varios programas, destinado a quienes cumplen con requisitos específicos. El esquema que permite alcanzar esa cifra en el mes entrante incluye, como paquete, estas prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.333.

  • Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250.

  • Complemento Leche: $50.094.

  • Volver al Trabajo: $78.000.

  • Total: $612.677.

El Complemento Leche, cabe mencionar, se enmarca en el Plan de los 1000 Días, según la Ley 27.611, y apunta a garantizar la nutrición durante el embarazo y la primera infancia. Por su parte, el programa Volver al Trabajo, exPotenciar Trabajo, está orientado a la capacitación y reinserción laboral.

La clave para acceder a cifras que superen los $600.000 en marzo, entonces, está en la compatibilidad. No todos los titulares acceden a todos los programas, por lo que es necesario cumplir con las condiciones socioeconómicas y administrativas de cada prestación, tener los datos actualizados y no registrar incompatibilidades.

Desde el mes próximo, habrá novedades en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en marzo 2026

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a distintos grupos contemplados por la normativa vigente. Entre ellos están:

  • Trabajadores en relación de dependencia dentro de los topes establecidos.

  • Personas cubiertas por una ART.

  • Monotributistas.

  • Trabajadores rurales y de temporada.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

  • Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

  • Jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos del régimen.

Además, en el caso de hijos con discapacidad, no rige el límite de edad, aunque sí deben cumplirse las acreditaciones correspondientes.

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

Con el aumento del 2,9%, los valores brutos quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general por hijo:

  • $132.813 brutos.

  • Se paga el 80% todos los meses.

  • El 20% restante se retiene y se liquida una vez al año al presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad al día.

AUH por hijo con discapacidad:

  • $432.333 brutos.

  • También se aplica la retención del 20%, que se abona posteriormente tras la acreditación correspondiente. Es importante remarcar que los montos informados son brutos y que el porcentaje retenido forma parte del mecanismo habitual del programa.

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Tarjeta Alimentar de ANSES: qué hay que saber en marzo 2026

La Tarjeta Alimentar continúa entregándose como refuerzo para la compra de alimentos en hogares vulnerables. Los valores vigentes son:

  • Familias con un hijo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

A diferencia de otras prestaciones, este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que se espera que los montos se mantengan sin cambios durante el próximo período. La combinación de prestaciones, de este modo, puede representar un alivio significativo para los hogares.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber para marzo 2026

El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar.

Sin estos requisitos, no podés acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año. No todos lo reciben automáticamente: si no se presentó el Certificado de Escolaridad el año anterior, no se habilitará el pago.

Atención ANSES: los beneficios para la AUH para la vuelta a clases 2026

El beneficio establece condiciones de acceso, montos definidos y un proceso de inscripción digital.

Cuáles son las Becas Progresar de ANSES que están vigentes

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

