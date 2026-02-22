Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 23 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 0 y 1 podrán cobrar este lunes sus jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo ANSES comunicó que las titulares que tengan DNI terminado en 8 podrán cobrar sus montos este lunes en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignación por Embarazo El organismo oficial comunicó que las titulares de Asignación por Embarazopodrán cobrar este lunes 23 de febrero, con DNI finalizado en 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.