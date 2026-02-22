22 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 23 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.
Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber para marzo 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 0 y 1 podrán cobrar este lunes sus jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

ANSES comunicó que las titulares que tengan DNI terminado en 8 podrán cobrar sus montos este lunes en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignación por Embarazo

El organismo oficial comunicó que las titulares de Asignación por Embarazopodrán cobrar este lunes 23 de febrero, con DNI finalizado en 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar.

Sin estos requisitos, no podés acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año. No todos lo reciben automáticamente: si no se presentó el Certificado de Escolaridad el año anterior, no se habilitará el pago.

Atención ANSES: los beneficios para la AUH para la vuelta a clases 2026

El beneficio establece condiciones de acceso, montos definidos y un proceso de inscripción digital.

Cuáles son las Becas Progresar de ANSES que están vigentes

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Cómo acceder a los $35.000 que paga ANSES a jóvenes estudiantes

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.

Libreta de la AUH de ANSES: 3 cosas fundamentales que hay que saber en 2026

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 

Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

Hace 9 minutos
El hombre  quedó tendido sobre el techo de una vivienda colindante ubicada a menor altura.

Un albañil rozó un cable de alta tensión, recibió una descarga eléctrica y cayó desde un segundo piso

Hace 11 minutos
Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Hace 22 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Hace 39 minutos
