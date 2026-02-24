Así quedó el monto para desempleados de ANSES tras la actualización del Salario Mínimo La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de la ayuda destinada a trabajadores despedidos sin causa, luego de la modificación del salario mínimo vigente. Por + Seguir en







El beneficio busca brindar un ingreso mientras el trabajador busca un nuevo empleo. Freepik

La Prestación por Desempleo se ajustó tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) .

El monto puede ubicarse entre el 50% y el 100% del salario mínimo .

El beneficio está dirigido a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa.

El pago se acredita según el calendario organizado por terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cómo quedaron los montos de la Prestación por Desempleo tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este beneficio económico está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada y funciona como un respaldo temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Desempleo ANSES El monto depende del salario previo y del salario mínimo vigente. Freepik Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES La ayuda está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo y que fueron despedidas sin causa o finalizaron su contrato laboral. Para acceder, es necesario haber realizado aportes al sistema de seguridad social durante un período mínimo.

La cantidad de meses requeridos depende del tipo de trabajo y de la modalidad contractual, ya que Anses evalúa la historia laboral de cada solicitante. Mientras se percibe la prestación, el beneficiario mantiene algunos derechos importantes, como el acceso a Asignaciones Familiares, la cobertura de obra social y el cómputo del tiempo como antigüedad previsional para una futura jubilación.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en febrero 2026 El valor del beneficio se calcula tomando como referencia el salario mínimo vigente y el promedio de los últimos sueldos del trabajador antes de perder el empleo. Con la actualización del SMVM, el monto del beneficio queda establecido dentro de un rango:

Monto mínimo: equivalente al 50% del SMVM .

Monto máximo: equivalente al 100% del SMVM. El importe final que recibe cada persona es individual y depende del salario previo y de los aportes registrados en el sistema.

Desempleo ANSES El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI. Freepik Desempleo de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 El calendario de pagos de la Prestación por Desempleo se organiza según la terminación del DNI del titular. Durante febrero de 2026, las acreditaciones se realizarán entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Anses recomienda consultar el cronograma oficial para verificar la fecha exacta de cobro, ya que pueden existir cambios operativos o ajustes en el calendario.