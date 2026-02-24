24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Así quedó el monto para desempleados de ANSES tras la actualización del Salario Mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de la ayuda destinada a trabajadores despedidos sin causa, luego de la modificación del salario mínimo vigente.

Por
El beneficio busca brindar un ingreso mientras el trabajador busca un nuevo empleo.

El beneficio busca brindar un ingreso mientras el trabajador busca un nuevo empleo.

Freepik

  • La Prestación por Desempleo se ajustó tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

  • El monto puede ubicarse entre el 50% y el 100% del salario mínimo.

  • El beneficio está dirigido a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa.

  • El pago se acredita según el calendario organizado por terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cómo quedaron los montos de la Prestación por Desempleo tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este beneficio económico está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada y funciona como un respaldo temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

La libreta certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar.
Te puede interesar:

Quiero presentar la Libreta de la AUH de ANSES: ¿puedo hacer el trámite online?

Desempleo ANSES
El monto depende del salario previo y del salario mínimo vigente.

El monto depende del salario previo y del salario mínimo vigente.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

La ayuda está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo y que fueron despedidas sin causa o finalizaron su contrato laboral. Para acceder, es necesario haber realizado aportes al sistema de seguridad social durante un período mínimo.

La cantidad de meses requeridos depende del tipo de trabajo y de la modalidad contractual, ya que Anses evalúa la historia laboral de cada solicitante. Mientras se percibe la prestación, el beneficiario mantiene algunos derechos importantes, como el acceso a Asignaciones Familiares, la cobertura de obra social y el cómputo del tiempo como antigüedad previsional para una futura jubilación.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en febrero 2026

El valor del beneficio se calcula tomando como referencia el salario mínimo vigente y el promedio de los últimos sueldos del trabajador antes de perder el empleo. Con la actualización del SMVM, el monto del beneficio queda establecido dentro de un rango:

  • Monto mínimo: equivalente al 50% del SMVM.

  • Monto máximo: equivalente al 100% del SMVM.

El importe final que recibe cada persona es individual y depende del salario previo y de los aportes registrados en el sistema.

Desempleo ANSES
El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI.

El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

El calendario de pagos de la Prestación por Desempleo se organiza según la terminación del DNI del titular. Durante febrero de 2026, las acreditaciones se realizarán entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Anses recomienda consultar el cronograma oficial para verificar la fecha exacta de cobro, ya que pueden existir cambios operativos o ajustes en el calendario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 24 de febrero

Cómo alcanzar el beneficio de más de $600.000 en ANSES en marzo 2026.

Atención ANSES: quiénes pueden obtener más de $600.000 en marzo 2026

Por qué el 13 de marzo de 2026 es una fecha clave a tener en cuenta si sos beneficiario de ANSES.

Atención, jubilados de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha muy importante

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber para marzo 2026

El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar.

Sin estos requisitos, no podés acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

Rating Cero

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

Jeff Goldblum luce en plena forma a los 73 años.

La impresionante transformación de un actor de Jurassic Park y Wicked a los 73 años

Streaming: series y documentales de cárteles mexicanos. 

Las mejores series y documentales sobre El Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación

Una ex Gran Hermano Chile, una periodista paraguaya y una comediante uruguaya ingresaron a la casa. 

Arde la pantalla: ¿quiénes son las participantes extranjeras más picantes de la Generación Dorada 2026?

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 

Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

últimas noticias

play
Recetas fáciles y rápidas para hacer en casa por Paulina Cocina. 

Paulina Cocina mostró cómo hacer la mejor mermelada de naranja de todas

Hace 18 minutos
El jefe de Gobierno celebró la caída del delito en la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri presentó el Mapa del Delito de la Ciudad: cayeron los homicidios y los robos con respecto a 2024

Hace 19 minutos
Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Hace 24 minutos
play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Hace 28 minutos
Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

Hace 41 minutos